Pamela Petrarolo, incidente all’Isola dei Famosi 2022/ Colpa di Marco Maccarini che…

Clima infuocato all’Isola dei Famosi 2022. L’arrivo dei nuovi naufraghi, in particolare di Marco Maccarini e Pamela Petrarolo, sta creando nuove dinamiche tra i concorrenti. Il daytime del 26 maggio ha così regalato ai telespettatori una lite tra Marco Maccarini e Carmen Di Pietro, ma ha anche mostrato un piccolo incidente che ha avuto Pamela Petrarolo. Tutto è nato da un’idea di Maccarini il quale, per provare ad allontanare insetti e zanzare, ha pensato di utilizzare un’essenza mettendola in una latta.

Vedendo Marco con la latta tra le mani e non immaginando che bruciasse, Pamela l’ha prese per sentire l’odore scottandosi le dita. “Lui ‘aveva presa in mano e quindi ho dato per scontato che non fosse ardente perchè non sono matta da ustionarmi le dita”, dice Pamela.

Marco Maccarini e Pamela Petrarolo: pace fatta?

Marco Maccarini, dovendo scegliere due naufraghi con cui mangiare una bistecca dopo aver ripulito la spiaggia, oltre a Nicolas Vaporidis, ha scelto Pamela Petrarolo. Una scelta che non è stata digerita da Edoardo Tavassi che, oltre a Nicolas, avrebbe scelto tra i naufraghi presenti sull’Isola dei Famosi 2022 da due mesi. “La scelta di Marco è stata una sviolinata a Pamela perchè le ha carbonizzato le dita”, ha detto Edoardo a Carmen Di Pietro e Maria Laura De Vitis.

“Scegliere una persona che sta qui da sette giorni mentre ci sono persone che stanno qua da due mesi è una caz*ata. Dovevi solo scegliere uno che stava qua da due mesi. O mi dici che ti volevi far perdonare per averle carbonizzato le dita o questa cosa non ha senso”, ha sbottato Edoardo mentre Pamela, dopo aver superato il dolore, ha mangiato carne e patatine.

