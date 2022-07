Pamela Petrarolo: “Mercedesz ha usato Edoardo per arrivare in fondo”/ “Il GF Vip?…”

Elisa Toffoli e l’avventura all’Isola dei Famosi 2022

A distanza di alcune settimane dalla finalissima dell’Isola dei Famosi 2022 che non ha potuto vivere, Pamela Petrarolo ha raccontato le emozioni vissute in Honduras in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Isa e Chia. Un’avventura straordinaria quella della Petrarolo che non nasconde di aver sognato la finale al posto di altri naufraghe come Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis che non ha considerato meritevoli della finale. Proprio su Mercedesz Henger, la Petrarolo si è lasciata andare ad una dichiarazione commentando l’interesse che ha dimostrato sin dai primi giorni per Edoardo Tavassi.

“Fortunata ma non meno stratega, che ha usato in qualche modo la storia con Edoardo per poter andare il più lontano possibile” – ha detto la Petrarolo a Isa e Chia aggiungendo di considerare Lory Del Santo la concorrente più strategica – “Sicuramente. In qualche modo ha fatto discutere un po’ tutti e lei si è messa contro tutti”.

Dopo l’avventura vissuta all’Isola dei Famosi 2022, Pamela Petrarolo non nasconde la voglia di partecipare ad altri reality. “Pechino Express lo farei in coppia con Estefania perchè sono sicura che con lei mi divertirei molto”, ha ammesso l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2022.

E sul Grande Fratello Vip 7 ha aggiunto: “Chi lo sa… Mai dire mai. Durerà molto anche quest’anno. magari in corsa come l’Isola. Io sono qui che aspetto”.

