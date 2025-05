Duro sfogo dell’ex gieffina Pamela Petrarolo, l’ex concorrente del reality di Canale Cinque è intervenuta per un duro sfogo nelle ultime ore. La concorrente ha rotto il silenzio nel corso di una storia Instagram, ammettendo come alcune minacce siano giunte anche alle figlie Alice ed Engie, questione che ha ovviamente inferocito la ex concorrente de Non è la Rai: “Le reti sono pericolose e potresti imbatterti in persone come me che faranno del male a tua figlia Alice e ad Angie con energia negativa”.

Parole che hanno scatenato la reazione di Pamela Petrarolo, rimasta incredula davanti alle parole lette negli ultimi tempi sui social da parte delle fan di Zeudi Di Palma, che non sono riuscite a digerire la mancata vittoria della loro beniamina nel programma di Canale Cinque. Pamela Petrarolo ha confidato di non volersi fermare davanti all’accaduto ma di voler andare a fondo alla questione, che ovviamente non l’ha lasciata indifferente in questa fase della sua vita.

Pamela Petrarolo promette ai fan di Zeudi Di Palma: “Non mi fermerò”

Nel futuro la battaglia di Pamela Petrarolo andrà avanti, come promesso dall’ex showgirl di Non è la Rai, pronta a scagliarsi contro le fan di Zeudi Di Palma, viene da immaginare anche dal punto di vista legale. “Una risposta c’è, e io sono pronta a non farmi fermare da questi individui”.

Inoltre, l’ex compagna di gioco di Eleonora Cecere e Ilaria Galassi si è domandata per quale motivo non si possa commentare il percorso di una concorrente dopo il Grande Fratello senza problemi. Evidentemente, il discorso è troppo complesso per alcune persone, che continuano a tenere il mirino puntato su alcuni ex gieffini dopo il termine del programma di Canale Cinque. E Pamela Petrarolo si è espressa riguardo a Zeudi Di Palma: “Non capisco come possa rimanere zitta davanti a certe cose”.

