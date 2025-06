Pamela Petrarolo - ospite oggi a La Volta Buona - ha riportato le ultime novità dopo il ritrovamento del fratello scomparso per circa 2 anni.

Pamela Petrarolo e la sua famiglia stanno vivendo emozioni contrastanti in questi ultimi giorni; la lieta notizia del ritrovamento del fratello scomparso da circa 2 anni ha riportato gioia nel cuore dei genitori ma, al contempo, l’assenza di informazioni alimenta la preoccupazione. Qualche giorno fa l’ex volto di Non è la Rai aveva raccontato a La Volta Buona del ritrovamento, aggiungendo appunto dettagli sulla carenza di notizie in riferimento alla sua attuale collocazione dopo gli arresti domiciliari. Tornata oggi nel salotto di Caterina Balivo, ha raccontato le ultime novità successive al ritrovamento di suo fratello Manuel.

Pamela Petrarolo è partita da quella telefonata in piena notte da parte del fratello scomparso: “E’ riuscito a parlare con mia madre perchè lei voleva avere la certezza che fosse lui. Ha detto una cosa che non ho riferito l’altro giorno perchè ero molto provata: ‘Mamma, io non ho più un telefono, l’unico numero che mi sono ricordato è quello di papà. Sto bene, non ti preoccupare, mi farò vivo io’…”. Ultimato quel colloquio, in presenza delle forze dell’ordine, è tornato il vuoto. “Da quel giorno che sono stata qui da te non abbiamo ancora avuto notizie, stiamo cercando di rintracciare questo avvocato d’ufficio per avere delle informazioni, per sapere dov’è”.

Dopo i lunghi mesi scanditi dalla paura, dall’apprensione, il pensiero di una mamma non può che essere il desiderio di rivedere il proprio figlio che per circa due anni è risultato scomparso: “Io vorrei abbracciarlo, anche mia madre” – ha spiegato Pamela Petrarolo a La Volta Buona: “Non si accontenta di sapere che sta bene ed è vivo, vuole guardarlo negli occhi.

Toccante poi la confessione successiva di Pamela Petrarolo: “Per mamma è come se mio fratello fosse scomparso una seconda volta”. L’ex volto di Non è la Rai ha dunque lanciato un messaggio direttamente a suo fratello Manuel: “Se riesci, cerca di chiamare mamma oppure un modo per farci avere notizie tramite il tuo avvocato, prima di sapere tutto vogliamo solo vederti e abbracciarti”.

