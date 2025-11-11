Pamela Petrarolo, ospite oggi a La Volta Buona, ha raccontato la gioia ritrovata in famiglia dopo il ritrovamento del fratello Manuel.

Pamela Petrarolo è reduce dall’ottimo percorso a Tale e Quale Show 2025 ma soprattutto da una gioia esistenziale che attendeva da anni: il ritrovamento di suo fratello Manuel, scomparso per diverso tempo. L’impatto emotivo è stato importante soprattutto per i genitori come da lei sottolineato oggi a La Volta Buona; la mamma in particolare aveva perso il sonno, tormentata dai pensieri più nefasti per il destino del proprio figlio.

“Ora possiamo sentirlo, la situazione è finalmente diversa; i miei genitori si sono rasserenati già solo per il saperlo vivo”. Inizia così Pamela Petrarolo nel salotto di Caterina Balivo, sottolineando proprio nei 2 anni senza sue notizie i genitori temevano un epilogo terribile; il ritrovamento ha dunque spazzato via quel timore lasciando spazio alla serenità. “E’ un miracolo perchè dopo 2 anni e mezzo pensavamo al peggio, si sentono in videochiamata, siamo in attesa di sapere quel che succederà…”.

Pamela Petrarolo ha festeggiato ieri il compleanno e proprio da parte di suo fratello Manuel è arrivato un caloroso messaggio di auguri; un aneddoto che testimonia la comunicazione ritrovata in famiglia dopo l’inferno di questi oltre 2 anni senza notizie. “In questo momento lui è più sereno proprio perchè ha compreso che i miei genitori sono felici di aver allontanato quel terrore di non vederlo mai più”. La showgirl si è poi espressa a proposito del suo percorso a Tale e Quale Show 2025 che, unito al ritrovamento di suo fratello Manuel, è stato una sorta di rivalsa professionale e personale: “E’ stato come un riscatto, finalmente sono riuscita a farmi ascoltare; ho avuto quella carezza di cui avevo bisogno”.