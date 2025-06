Pamela Petrarolo, ospite oggi a La Volta Buona, ha raccontato del ritrovamento di suo fratello Manuel: “Una telefonata in piena notte…”.

Sono stati mesi strazianti per Pamela Petrarolo e la sua famiglia, 2 anni e mezzo di silenzio con un grande punto interrogativo sulla scomparsa di suo fratello Manuel. Il giovane non aveva lasciato tracce, nessun contatto salvo rari e segnali; la paura, la scorsa notte, ha lasciato spazio però ad una grande gioia. La mamma della showgirl ha ricevuto la telefonata più importante, anche se forse non nelle modalità che sperava. Manuel, il fratello di Pamela Petrarolo che era scomparsa da oltre due anni, è stato ritrovato.

Manuel, chi è il fratello di Pamela Petrarolo e perché è agli arresti domiciliari/ "Scomparso per anni"

“In piena notte i miei genitori sono stati svegliati da una telefonata e ovviamente pensavano al peggio. Inizialmente mamma pensava si trattasse di una truffa, faceva domande ma senza ricevere risposte importanti o che facessero capire davvero che mio fratello fosse stato ritrovato. Ad un certo punto ha chiesto di parlare con lui, unico modo per avere quella certezza; così è stato, hanno messo il vivavoce e lui ha detto: ‘Ciao mamma’…”. Questo il racconto di Pamela Petrarolo – oggi a La Volta Buona – a proposito della telefonata che ha spezzato quel silenzio durato 2 anni e mezzo; suo fratello Manuel è stato ritrovato ma non può raccontare una gioia piena, totale. Purtroppo, giorni prima del ritrovamento la stampa aveva riportato delle notizie sul fratello che lo vedevano coinvolto in un caso di furto. Ora, il 35enne è infatti agli arresti domiciliari ma la showgirl e i suoi genitori, oltre alla telefonata ricevuta, non hanno ulteriori notizie e spiegazioni in merito.

Cinzia, mamma di Pamela Petrarolo: “La scomparsa di mio figlio Manuel è un incubo”/ “L’unica lettera…”

Pamela Petrarolo a La Volta Buona, appello al fratello Manuel: “I nostri genitori meritano di sapere la verità…”

“Siamo sollevati anche se a noi ci è arrivata addosso dalla carta stampata tutta una serie di notizie. Noi lo conosciamo, è un bravo ragazzo che ha sempre lavorato, quindi sapere del suo ritrovamento legato a una questione di furto…”. Prosegue così il racconto di Pamela Petrarolo a La Volta Buona a proposito del ritrovamento di suo fratello Manuel e dei problemi con la legge emersi in questi giorni: “Non sappiamo qual è la verità, mamma non è riuscita a fargli determinate domande. I miei genitori ovviamente sono sconvolti per l’idea che il proprio figlio in questi anni abbia potuto cambiare vita”. L’ex volto di Non è la Rai ha anche aggiunto: “Non lo possiamo neanche chiamare perchè pare non abbia un telefono, in questo momento non sappiamo assolutamente nulla… A oggi sappiamo solo che è vivo, il resto lo abbiamo appreso dai giornali; questa è la cosa più brutta, non sapere cosa è successo in questi anni, cosa c’è di vero in queste notizie”.

Pamela Petrarolo minacciata dai fan di Zeudi Di Palma/ "Non può rimanere in silenzio"

Pamela Petrarolo, trattenendo a fatica le lacrime, si è lasciata andare ad un vero e proprio appello per suo fratello Manuel appena ritrovato e attualmente agli arresti domiciliari: “L’ennesimo spavento Manuel, mamma è vero che ha sentito la tua voce, abbiamo capito che stai bene ma non sappiamo di più. Ti chiedo di metterti in contatto con i nostri genitori per dare delle spiegazioni almeno per sapere la verità, aiutarti, e stare più sereni”.