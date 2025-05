L’abbiamo vista crescere a Non è la Rai, era poco più che una ragazzina; poi tanti altri progetti, scelte di vita, fino alla recente esperienza al Grande Fratello. Pamela Petrarolo si racconta oggi nel salotto de La Volta Buona e oltre a raccontare le emozioni della sua carriera è stata incalzata da Caterina Balivo a proposito di un momento particolarmente doloroso: la scomparsa di suo fratello Manuel. Da oltre 2 anni la sua famiglia non ha notizie del ragazzo, andato via di casa senza motivi o cause evidenti senza lasciare la minima traccia. “Improvvisamente una mattina non è più tornato a casa, sono oltre due anni che cerchiamo notizie ma non siamo ancora riusciti a trovare qualcosa. I miei genitori mi raccontano di nessun diverbio, ma seppur ci fosse stato non giustifica forse 2 anni e mezzo senza notizie… Mia mamma non pensava che non sarebbe più tornato a casa”.

Pamela Petrarolo ha ricostruito il rapporto con suo fratello Manuel scomparso da oltre 2 anni spiegando come in sostanza, data la differenza d’età, l’abbia praticamente cresciuto. “E’ sempre stato molto introverso, forse ha accusato la lontananza da noi fratelli che siamo andati via di casa e lui è rimasto solo. Forse anche una delusione d’amore, abbiamo provato a ricomporre il puzzle, è un grande incubo… Un giorno mia mamma è stata raggiunta da uno sconosciuto in un supermercato: ‘Ho una lettera da parte di suo figlio Manuel’…”. L’ex volto del Grande Fratello ha poi aggiunto: “Lei sperava ci fossero notizie in quella lettera, era una scrittura un po’ confusa, abbiamo tentato di ricomporre quello che c’era. Non sappiamo chi sia la persona che ha fatto da tramite…”.

Pamela Petrarolo a La Volta Buona: “Mio fratello Manuel? Da quando è scomparso non prende le medicine per la malattia…”

La speranza di Pamela Petrarolo di poter rivedere suo fratello Manuel scomparso è sempre viva; al contempo, ha confessato a La Volta Buona di non avere sensazioni positive in merito alle sorti del ragazzo. “Temo che mio fratello si sia messo in un guaio. Un ragazzo non può sparire in questo modo, abbiamo pensato ad una setta; non ci sono mai state avvisaglie, però magari delle frequentazioni non buone…”. Destano apprensione anche le condizioni di salute di suo fratello Manuel: “Soffre anche di epilessia e chiaramente ha smesso di prendere quei farmaci… Mia mamma ha paura che possa essersi sentito male da qualche parte”.