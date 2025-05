Pamela Petrarolo, dal Grande Fratello alla musica: il ritorno con il singolo Fuori di testa

Pamela Petrarolo torna alla sua grande passione: la musica. E lo fa con l’uscita del nuovo singolo Fuori di Testa, un brano a cui si dice profondamente legata e affezionata. Forse perché, come ha detto la cantante, rappresenta la parte più vera del suo vissuto. “Non ho più paura di piangere, e nemmeno di ridere di me e di ciò che mi circonda”, ha scritto su Instagram in occasione della presentazione della sua nuova canzone, che uscirà il prossimo 6 giugno. “Voglio vivere fino in fondo. Non vedo l’ora di iniziare questo magico viaggio con tutti voi”, ha preannunciato Pamela Petrarolo.

L’ex volto di Non è la Rai, nonché ex concorrente del Grande Fratello, torna dunque a fare musica dopo un lungo periodo di pausa. I ringraziamenti della cantante vanno soprattutto ai suoi più stretti collaboratori, a tutti i professionisti che l’hanno affiancata in questa rinascita professionale.

Pamela Petrarolo, cresce l’attesa per l’uscita del nuovo singolo Fuori di testa: ecco di cosa parla

Tornare in pista, con la sua musica, significa tanto per Pamela Petrarolo. Era tanto che la showgirl avvertiva il desiderio di rimettersi in gioco e con Fuori di Testa potrebbe davvero aver ritrovato la ‘retta via’. Ma di cosa parla esattamente il nuovo singolo dell’ex gieffina? A quanto pare parliamo di un brano autobiografico, che si sofferma sul desiderio di esseri autentici e liberi.

C’è dunque grande curiosità da parte dei fan e del pubblico di scoprire le sonorità di un brano a cui Pamela non fa mistero di essere legata. Dopo essersi fatta conoscere negli anni novanta come volto del programma di Boncompagni, oggi la Petrarolo ritrova la passione per la canzone, per raccontarsi ancora.