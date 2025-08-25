Pamela Petrarolo risponde a Tommaso Franchi: "Non ho tempo per queste provocazioni"

Pamela Petrarolo risponde per le rime a Tommaso Franchi dopo l’attacco ricevuto nei giorni scorsi. Alta tensione dunque tra i due ex concorrenti del programma di Canale Cinque condotto da Alfonso Signorini. Nei giorni scorsi l’idraulico toscano e fidanzato di Maria Vittoria Minghetti ha rivelato come alcuni ex gieffini si siano mostrati in maniera totalmente differente rispetto a come sono apparsi al pubblico, specialmente alcuni personaggi che conoscono già bene le dinamiche televisive: “Alcune invece hanno la maschera, quindi non hanno bisogno di andare a Tale e Quale per mettere la maschera. Non lo so che fa. Io non l’ho più vista, non l’ho mai più sentita” ha detto senza filtri Tommaso Franchi nel corso di una intervista radiofonica concessa al programma Non succederà più di Giada Miceli.

Michelle Hunziker e Chiara Ferragni sono 'quasi’ parenti?/ "La verità dopo i loro fidanzamenti"

E la risposta di Pamela Petrarolo non si è fatta attendere, visto che la futura concorrente di Tale e Quale Show ha risposto per le rime al ragazzo, anche senza tirarlo effettivamente in ballo: “Non mi serve cadere nelle loro provocazioni, non ne ho bisogno. Però ne posso approfittare per dirvi GRAZIE. Leggo ogni vostro messaggio di difesa e di amore. Siete meravigliosi. Ci vediamo prestissimo, prima qui e poi in diretta su Rai 1” ha detto la ex Non è la Rai.

Delitto di Garlasco, giallo del Dna femminile sulla scena del crimine/ Tre tracce "ignote" diventano un caso

Pamela Petrarolo ammette: “Sto pensando ad allenarmi per Tale e Quale Show”

Di cadere nelle trappole allestite da qualche suo ex compagno di gioco al Grande Fratello, Pamela Petrarolo non sembra averne alcuna voglia. L’ex gieffina è intervenuta su Instagram, cogliendo l’occasione per ringraziare i suoi fan e svelando di essere in preparazione per la grande avventura a Tale e Quale Show:

“In questo periodo mi sto allenando dalla mattina alla sera per prepararmi al meglio all’esperienza (che sogno da tutta la vita) che mi aspetterà da settembre” ha confidato l’ex compagna di gioco di Ilaria Galassi e Eleonora Cecere.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 25-31 agosto 2025/ Gemelli flirta, Toro cerca stabilità