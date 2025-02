Pamela Petrarolo, scoppia la polemica dopo l’addio al Grande Fratello: cosa succede

L’annuncio dell’abbandono di Pamela Petrarolo al Grande Fratello ha sollevato non solo tanta curiosità ma anche un’accesa polemica. Tutto nasce dal fatto che questo, per l’ex di Non è la Rai, è il secondo abbandono, visto che solo pochi mesi fa, sempre per motivi personali, annunciava di dover lasciare per stare vicina alle sue figlie e alla sua famiglia. Chiarendo che le motivazioni di questa uscita non sono mai state realmente chiarite, c’è una domanda che molti telespettatori stanno lanciando attraverso i social: “Perché chi abbandona può rientrare quando le regole per anni hanno detto altro?”

Perché televoto Grande Fratello del 10 febbraio 2025 è stato annullato?/ Nessun eliminato causa abbandono

La questione è chiara: chi annuncia il proprio abbandono volontario alla Casa, qualsiasi sia la motivazione, non dovrebbe più farvi ritorno. La possibilità che è stata data a Pamela Petrarolo (e non solo), per il pubblico, è stata un errore da parte del Grande Fratello, che avrebbe dovuto chiudere così la vicenda.

Primo finalista Grande Fratello: chi è tra i concorrenti uomini?/ Lotta tra Javier e Lorenzo: il pronostico

Pamela potrà tornare di nuovo ad essere una concorrente del Grande Fratello?

È proprio in virtù di questa convinzione che, sul web, dopo l’annuncio del secondo abbandono di Pamela, infiamma la polemica. C’è chi scrive: “Due volte che esce sarà anche il caso che ci rimane fuori”; e ancora “Però adesso deve star fuori e non più rientrare. Con tutto il rispetto per quello che le sta succedendo”, “Escono ed entrano ..ma prima non erano squalificati quando uscivano? È scorretto!”, e infine “In questo GF i concorrenti escono ed entrano come vogliono ormai non ci sono più regole!” La mutevolezza delle regole è, d’altronde, una tematica che tanto ha fatto discutere in questa edizione, nella quale tante cose sono cambiate in corso d’opera (vedi il ripescaggio).

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, effusioni hot in cucina: ira social/ Grande Fratello "taglia" il video

La domanda che resta da chiarire ora è: Pamela Petrarolo potrà rientrare anche una seconda volta? Ci sembra improbabile (e anche impensabile) che la gieffina abbia anche una terza chance. Si creerebbe, infatti, un precedente che potrebbe complicare il futuro del reality, oltre che un’ingiustizia nei confronti degli altri concorrenti dello show.