Pamela Petrarolo contro Zeudi Di Palma: “Spero non vinca il Grande Fratello”

Simpatie, antipatie, amori, litigi, relazioni più o meno salde. Tutto questo e molto altro può nascere in ogni contesto sociale, reality show in primis, dove tutto è amplificato dalla vicinanza e dalle telecamere. Il Grande Fratello ne è un esempio: non mancano, infatti, frecciate, rapporti mai decollati, antipatie e così via. Ecco perché molto spesso sentiamo concorrenti “parlare male” di qualcun altro o esprimere la propria scarsa simpatia nei confronti di qualcuno. L’ultima a puntare il dito contro qualcun altro è stata Pamela Petrarolo, ex concorrente del Grande Fratello.

La showgirl, con un passato in “Non è la Rai”, ha di recente espresso un proprio parere non proprio positivo su Zeudi Di Palma, spiegando di non essere particolarmente felice all’idea che la ex Miss Italia possa vincere il GF. Ma qual è il motivo di questo suo “astio”? Secondo Pamela, non sarebbe Zeudi il problema bensì il suo fandom, ovvero la schiera di persone che la segue con trasporto e amore, sempre pronta a difenderla e a fare il tifo per lei. Andiamo però a capire più nel dettaglio cos’è che a Pamela Petrarolo non va giù.

Perché Pamela Petrarolo non vuole che Zeudi trionfi al Grande Fratello?

Non le manda a dire Pamela Petrarolo, che in un video pubblicato sui social, nella sua rubrica dal titolo “L’angolo di Malala”, ha espresso la sua opinione sui finalisti del Grande Fratello e in particolare su una: Zeudi Di Palma. Come abbiamo già spiegato, la ex showgirl ha affermato che spera che non sia proprio la ex Miss Italia a vincere il reality show al quale lei stessa ha partecipato, uscendo però diverse settimane fa. Ma per quale motivo Pamela spera che non sia la campana a trionfare? Secondo la ex concorrente del GF, la ex Miss Italia non dovrebbe vincere, non tanto per una sua colpa oggettiva quanto per chi la sostiene. Un discorso che sembra un po’ controverso ma che ha un senso specifico, almeno secondo quanto spiegato proprio dalla Petrarlo.

“Pensate sia giusto che a trionfare sia una persona appoggiata da un fandom così aggressivo? Ovviamente, non attribuisco alcuna colpa a Zeudi, ma la sua vittoria rappresenterebbe anche il successo di chi diffonde violenza sul web” ha spiegato nel video postato sui social Pamela Petrarolo, spiegando di aver osservato attentamente sia Zeudi che le sue fan e di essere giunta alla conclusione che non sarebbe lei a meritare la vittoria del reality. Il suo fandom, infatti, sarebbe eccessivamente aggressivo nei confronti degli altri concorrenti e dei spettatori a casa e questo non va giù alla Petrarolo, che ha spiegato di tifare per altri concorrenti.

Pamela Petrarolo, i commenti passati su Zeudi Di Palma

Tra Pamela Petrarolo e Zeudi Di Palma sembra non esserci mai stata una simpatia particolare. Già prima di abbandonare la casa, Pamela non aveva ben giudicato la ex Miss Italia e in particolar modo non aveva apprezzato il triangolo con Javier ed Helena. Secondo la ex Non è la Rai, Zeudi ci sarebbe stata proprio con Javier: sarebbe stata particolarmente interessata ma avrebbe cambiato idea solamente dopo un aereo per Helena.

Insomma, Pamela Petrarolo non ha mai percepito Zeudi come una concorrente sincera e le ultime parole a riguardo lo dimostrano. Seppure l’ex showgirl della Mediaset abbia spiegato che non abbia un’antipatia per Zeudi bensì per il suo fandom, sarà davvero così? Le parole passate, infatti, lasciano trasparire altro.