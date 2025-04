Pamela Prati è una delle concorrenti della trasmissione Ne Vedremo delle Belle, nuovo programma Rai che vede la conduzione di Carlo Conti e vede il possibile rilancio di star della tv reduce da momenti difficili nel mondo dello spettacolo. Finora Pamela Prati è una delle note liete e sta raccogliendo numerose soddisfazioni.

Pamela Prati, nome vero Paola Pireddu, è un’artista, attrice e fotomodella, nata il 26 Novembre 1958. La ricordiamo specialmente negli anni passati in tv come soubrette e protagonista del Bagaglino ma negli anni l’abbiamo vista in varie vesti, alcuni anche particolarmente divisivi. Ora è presente a Ne Vedremo delle Belle per rilanciarsi in chiave televisiva.

L’artista ha vinto la prima puntata ed è stata protagonista anche seconda puntata dello show dove ha lottato fino alla fine. Lorenza Mario ha avuto più punti di tutti nella seconda puntata, appena davanti a Matilde Brandi e Carmen Russo. Le concorrenti si sono cimentate in cinque discipline e quindi: canto, ballo, musical, intervista e infine sfida a sorpresa ma oltre alla puntata Pamela è stata protagonista suo malgrado con Valeria Marini.

Pamela Prati, il successo e lo ‘scontro’ con Valeria Marini

Nell’ultima puntata di Ne Vedremo delle Belle Pamela ha battuto Valeria Marini nella sfida Canto con Ostacolo dove ha battuto la showgirl grazie alla canzone Cuoricini, protagonista nell’ultimo Festival di Sanremo e cantata dai Coma Cose. Anche durante questo programma vediamo come Pamela Prati e Valeria Marini abbiano un rapporto piuttosto conflittuale.

Dopo la vittoria di Pamela Prati nella prima puntata Valeria Marini non si è presentata alle prove ed è uscita dal gruppo Whatsapp, durante il programma Valeria ha confermato tutto ciò ed ha affermato di aver avuto un pizzico di invidia e che si reputa purtroppo ancora un pò infantile. Pamela ha riscosso molti consensi ma dopo la vittoria ha parlato nuovamente dei gesti della rivale ed ha spiegato:

“Inizialmente non ci ho fatto caso, pensavo alla mia vittoria. Rivedendo in tv però ho visto che Valeria si è messa davanti a me e mi ha impallato. Quando c’era il momento della mia vittoria si è messa davanti a me e Carlo ed è stato brutto. Io non l’avrei fatto” con le due che hanno cosi continuato la querelle durante il programma televisivo.