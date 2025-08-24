Pamela Prati si racconta tra carriera attuale e sogni per il futuro: “Sono il palco dell’Ariston, mi ispiro a Jennifer Lopez e…”.

Diva indiscussa della televisione italiana, ‘divisiva’ per circostanze di cronaca rosa che in tempi non sospetti l’hanno vista suo malgrado protagonista ma che non hanno arrestato la sua voglia di primeggiare ancora sul piccolo schermo; Pamela Prati, in una recente intervista rilasciata per il settimanale Oggi, si è espressa a ruota libera tra presente e futuro. La showgirl sogna in grande e lo dimostra il fatto che non esclude a priori la possibilità di poter calcare il palco dell’Ariston prendendo parte alla grande festa di Sanremo 2026.

Pamela Prati ha un compagno?/ Rumor sul giovanissimo Simone Ferrante ed una mezza conferma: "Età non conta"

“Sogno Sanremo, magari come concorrente ma anche come co-conduttrice. Non si smette mai di sognare”, un auspicio lecito quello di Pamela Prati che dopo anni di navigata carriera vede forse la kermesse come certificazione ulteriore della sua storia televisiva. Chissà che Carlo Conti non decida di prendere in considerazione l’auto-candidatura della showgirl; avrà magari già ascoltato una proposta canora? Mancano fin troppe settimane per dare una risposta certa ma le sorprese sul piccolo schermo non smettono mai di stupire.

Pamela Prati, il rapporto coi genitori e l'infanzia difficile/ "Mia mamma ci ha cresciuti da soli"

Pamela Prati: “Io come Raffaella Carrà? Anche io amo cantare, ballare e recitare…”

La chiacchierata con il settimanale Oggi non si è soffermata unicamente sul sogno di Sanremo 2026; Pamela Prati ha raccontato delle grandi soddisfazioni che stanno caratterizzando la sua carriera. “Mi sento una donna di spettacolo a 360 gradi”, ha spiegato la showgirl prima di rivelare le sue fonti di ispirazione tenendosi però ben lontana da possibili paragoni o parallelismi: “Mi ispiro a icone come Jennifer Lopez, Lady Gaga. Non voglio paragonarmi a Raffaella Carrà ma come lei amo cantare, ballare e recitare”.

Pamela Prati, chi è la showgirl / Ha un fidanzato? I rumors continuano e la donna fa chiarezza

Nel frattempo spopola ‘Narciso’, la nuova hit di Pamela Prati: “E’ una dichiarazione di libertà, femminilità e rinascita” – ha spiegato a Oggi, come racconta LaNostraTv – “Il narciso è un fiore simbolo di bellezza e rinascita, simboleggia autostima; vale per tutti, donne e uomini”.