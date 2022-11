Pamela Prati accusa Signorini: “Ormai sono invisibile, neppure saluti”/ “Vado via, tanto hai di meglio!”

Pamela Prati accusa Alfonso Signorini: “Neanche mi hai salutato stasera!”

È furiosa Pamela Prati e chiede al pubblico di essere mandata a casa alla prima occasione nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip. Il motivo? La poca attenzione che Alfonso Signorini le starebbe dando nelle ultime puntate. Un malumore che la Prati espone nel corso delle nomination palesi, sempre scenario di scontri e sfuriate.

“Voglio andare a casa, avete di meglio! – sbotta la Prati contro Alfonso, continuando – Neanche mi avete salutato questa sera, dai Alfonso!” Signorini, stranito, replica: “Non è che posso salutare tutti, se io salutassi tutti e 20 i concorrenti sarebbe già finito il primo blocco!” spiega.

Pamela Prati però non si frena: “Da oggi divento trasparente, ormai sono invisibile, non fate vedere mai quello che faccio, mai una gentilezza nei miei confronti!” Signorini sorride, poi i due stemperano il clima di tensione con qualche battuta che sembra calmare un po’ la Prati che intanto, sul web, è protagonista di molti tweet. Tra questi: “La Diva si è offesa…povera stella”; e ancora “Pamela nera perché stasera non se la sono filata”; infine c’è chi ricorda: “50 giorni di grande fratello dove 45 si è parlato di pamela la sorella il fratello Sebastian Mark Rebecca case libri auto fogli di giornale…E dai su. Mandatela a casa vi prego.”

La Diva si è offesa 😭😭…povera stella😂😂#GrandeFratelloVip — Sissi (@Sissi60946752) November 7, 2022













