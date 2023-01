Pamela Prati “Al GF Vip mi sono messa a nudo”/ “Con Bellavia ci stiamo conoscendo e…”

Pamela Prati e il GF Vip: “Mi sono messa a nudo. Marco Bellavia anima bella“

Pamela Prati e Marco Bellavia sono stati grandi protagonisti nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 e, proprio nel reality, si sono conosciuti e si stanno ora frequentando. I due ex concorrenti, assieme agli altri Vipponi eliminati, hanno rilasciato alcune riflessioni su questa esperienza televisiva al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola. “Il Gf Vip mi ha solo dato, non mi ha tolto nulla. Mi sono messa a nudo e i giovani lo hanno capito, sarò sempre grata ad Alfonso Signorini per avermi voluta“, confessa a cuore aperto la showgirl.

Pamela Prati: Diva è il nuovo singolo/ Video: "Brano nato al GF Vip con Bellavia..."

Nella Casa ha saputo farsi apprezzare per quella che è e ha trovato anche la giusta ispirazione per scrivere una canzone intitolata Diva: “Il pubblico ha colto la mia fragilità, ma anche la mia ironia. Questa esperienza mi ha dato gioia di vivere, mi sono sentita in tanti momenti come una bambina al parco giochi. Ho raccontato questa esperienza in una canzone, Diva“. Inoltre, l’incontro e la conoscenza con Marco Bellavia, con cui spera di vivere un futuro pieno di felicità: “È un’anima bella, simile alla mia. Ci stiamo conoscendo e, comunque andrà, ci sarà sempre nella mia vita. È una bella persona, un papà meraviglioso, sono felice di averlo incontrato“.

Roberto Ceriotti accusa Marco Bellavia/ "Al GF Vip? Ho il dubbio sia una montatura"

Marco Bellavia: “Con Pamela Prati ci stiamo conoscendo“

Anche Marco Bellavia ha parlato tra le pagine di Chi della sua esperienza al Grande Fratello Vip 2022, breve poiché segnata dal ritiro dal gioco in seguito agli episodi di bullismo perpetrati dai coinquilini nei suoi confronti. Ma, dall’altro lato, ha anche avuto modo di conoscere Pamela Prati e ora la loro frequentazione prosegue lontana dalle telecamere di Cinecittà. “Il Gf Vip mi ha tolto un po’ di serenità e di sonno quando ero nella Casa, ma è durato poco. In quei pochi giorni ho cercato di portare la mia esperienza e le persone hanno apprezzato, ho ricevuto molto affetto” confessa.

Pamela Prati senza limiti: "Sono ancora più bella"/ "Potrei innamorarmi di una donna"

E aggiunge: “Mi ha tolto la possibilità di vincere, ma mi ha dato la possibilità di incontrare Pamela Prati. Ci stiamo conoscendo, anche se abitiamo in due città diverse“. Infine, sui problemi avuti con i coinquilini della Casa e sul disagio mostrato, Bellavia ammette: “Il mio bilancio è positivo, credo che il mio disagio nella Casa abbia permesso di parlare di problematiche insolite per un reality e ne vado fiero“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA