Pamela Prati al Grande Fratello Vip 7 “sono cambiata”/ “Ho passato tante tempeste…”

Pamela Prati torna al Grande Fratello Vip: “Passati 6 anni, sono cambiata“

Il Grande Fratello Vip 7 si appresta ad accogliere nella Casa uno dei personaggi televisivi più chiacchierati degli ultimi anni: Pamela Prati. L’ex showgirl del Bagaglino ha partecipato al reality per la prima volta nel 2016, quando decise improvvisamente di uscire dalla Casa chiedendo che un taxi venisse a prenderla. 6 anni dopo quella storica partecipazione, torna a Cinecittà e si dice pronta ad affrontare la convivenza con i nuovi coinquilini. “Il gioco è proprio questo: superare le inevitabili difficoltà e provare ad andare d’accordo con tutti“, rivela in un’intervista a Chi.

La Prati parla della compagnia dei suoi futuri concorrenti e affronta il tema dell’amicizia: “Cercherò i miei spazi anche perché sono una signora, ho la mia età. E ammetto che da sola sto benissimo. Non ho paura della solitudine, ma amo la compagnia: mi mancheranno i miei amici, che sono la mia forza. Mi piacerebbe farmi degli amici anche nella Casa. Sono passati sei anni dalla mia partecipazione al Gf Vip, sono cambiata“.

L’approdo di Pamela Prati al Grande Fratello Vip 7 arriva dopo anni per lei difficilissimi, segnati dalla vicenda legata a Mark Caltagirone, uno dei più discussi casi di cronaca rosa degli ultimi tempi. Quanto accaduto l’ha destabilizzata nel profondo, ma ora la showgirl vuole risorgere e superare le difficoltà concedendosi una seconda possibilità. L’avventura a Cinecittà potrebbe rappresentare per lei una vera e propria rinascita e non è preoccupata di chi incontrerà e conoscerà nella Casa, come svela a Chi: “Ho passato tante tempeste, posso incontrare chiunque. Non ho mai fatto male a nessuno, non ho paura“.

Intanto sono arrivate le prime reazioni all’annuncio di Pamela Prati come nuova concorrente del reality. Sui social, in particolare, si è espressa l’ex manager della showgirl Eliana Michelazzo, anch’essa coinvolta nella vicenda “Mark Caltagirone”. Da quel momento i rapporti tra le due si sono bruscamente interrotti, così come la profonda amicizia che le univa. “La verità la sappiamo ‘entrambe’. Ma il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa” ha scritto la Michelazzo sulle Instagram stories, senza rilasciare effettive dichiarazioni in merito.











