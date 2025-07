Pamela Prati dichiara di essere ufficialmente single e lancia un appello agli uomini.

Pamela Prati, protagonista da anni del mondo dello spettacolo, torna a parlare della propria vita privata ammettendo di essere ufficialmente single ma di non aver rinunciato all’amore. La showgirl lancia, infatti, un appello agli uomini sperando di poter trovare l’uomo dei suoi sogni con cui costruire un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. La Prati, infatti, svela di volere al proprio fianco un uomo con la “U” maiuscola, che sia galante e che la faccia sentire davvero importante.

Danni a villaggio di Temptation Island 2025: produzione rompe il silenzio/ "Quanto vi è costato?": la replica

«Se ognuno coltivasse l’amore e ci unissimo – racconta al settimanale Nuovo – potremmo creare un mondo migliore. Nella mia vita c’è sempre amore, partendo da quello per me: solo amando se stessi si possono amare le persone che si hanno accanto», fa sapere la showgirl che, nel corso della propria vita, non ha mai rinunciato all’amore.

Antonino Spinalbese ha una nuova fidanzata? Spunta una ragazza misteriosa/ "Potrebbe essere la sua fiamma"

Pamela Prati e l’appello agli uomini

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, Pamela Prati descrive così il suo uomo ideale: «Partiamo da un presupposto: essere single non è un problema se come me si è appagati. Il gioco deve valere la candela e avere una persona accanto deve essere un valore aggiunto. Se l’amore dovesse arrivare, sono aperta. Vorrei un uomo galante con la “U” maiuscola, categoria ormai estinta. Io sono una donna all’antica. Oggi tanti nascono maschi, ben pochi diventano uomini», spiega la showgirl.

In attesa di trovare l’amore della sua vita, la Prati si dedica al lavoro, alla musica con il brano “Narciso” che parla proprio di amore e alle «persone fantastiche come me, i miei amici e la mia famiglia, mi dedico al lavoro, seguo una dieta sana ed equilibrata, faccio sport».

Rosario e Lucia, bomba a Temptation Island 2025/ "Coppia fake, sono d'accordo": la sorella di lei sbotta