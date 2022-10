Pamela Prati attacca Daniele Dal Moro “Non mi rivolge mai la parola”/ E su Nikita…

Pamela Prati a ruota libera su Carolina Marconi, Daniele Dal Moro e…

Pamela Prati a ruota libera su alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo una puntata difficile per Antonella Fiordelisi e Pamela Prati, le due VIP non risparmiano critiche e frecciate. Pamela Prati in particolare non ha digerito la nomination di Carolina Marconi e dice a Antonella: “Hai sentito cosa mi ha detto?”. Interviene a quel punto Charlie Gnocchi che sottolinea come a volte la Marconi dia in escandescenze: “Le capita di andare su di giri e magari dice cose che non pensa”. Anche la Fiordelisi è dello stesso parere: “Carolina deve fare maggiore attenzione a quello che dice”.

Poi Pamela Prati fa il nome poi di un altro concorrente del Grande Fratello Vip di cui non gradisce il comportamento: “Daniele parla poco e sono sempre stata io a salutarlo per prima”. Poi il discorso si sposta su Nikita Pelizon. Antonella dice che ancora non riesce a decifrare il comportamento della gieffina e Pamela Prati fa notare: “Prima era sempre attaccata a me ma poi se n’è uscita con delle motivazioni assurde per mandarmi in nomination”. Secondo Pamela Prati alcuni concorrenti avrebbero montato apposta delle discussioni per emergere nel corso delle varie puntate: “Secondo me è tutta una strategia altrimenti non saprebbero di cosa parlare in puntata”.

Pamela Prati vieta l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip a Eliana Michelazzo. Nei giorni scorsi era stata data per certa la partecipazione della ex manager della Prati. La notizia però è stata poi smentita e al riguardo è spuntata una pesante indiscrezione. A lanciarla il portale The Pipol Tv: “Eliana Michelazzo, oggi è stata al centro di alcuni rumor che la davano quasi per certa come prossima concorrente del GFvip7. A lanciare questa notizia è stato, attraverso un tweet, il giornalista Davide Maggio. Pipol vi rivela che in realtà la Michelazzo non varcherà la porta rossa di Cinecittà. Pare infatti che Pamela Prati abbia imposto una clausola nel contratto di non condividere l’esperienza del reality con Eliana”.

Prima di varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip, Pamela Prati avrebbe imposto nel contratto una clausola per impedire la partecipazione di Eliana Michelazzo. In una recente intervista a Verissimo, la Michelazzo aveva però dichiarato di voler incontrare Pamela manifestando l’intenzione di ricucire i rapporti con lei: “Credo che Pamela provi ancora odio nei miei confronti. Ha chiesto le prove per capire se io sia vittima quanto lei. Sono pronta a incontrarla, guardarla negli occhi, a mostrarle quante prove ho e poi, nel caso, ad abbracciarla. Siamo entrambe vittime dello stesso sistema. Vittime di un gioco al massacro che non siamo riuscite a fermare in tempo. Dobbiamo ammetterlo: siamo state bugiarde e dovevamo fermarci. Ma non eravamo lucide. Ci vogliono anni e anni di cure per capire, con l’aiuto di uno psicologo, dove volevamo arrivare”.











