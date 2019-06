Pamela Prati/ Barbara D’Urso attacca: “non l’ho mai sentita. È una storia assurda”

Barbara D’Urso, ormai in vacanza, nel corso della sua trasmissione Live, Non è la D’Urso, confermata anche per la prossima stagione televisiva, si è sempre occupata di Pamela Prati e del matrimonio gate con Mark Caltagirone ospitando anche la stessa Prati in una puntata. Ad oggi, però, la conduttrice confessa di non aver ancora capito quale sia la verità. “Io non ho ancora capito la verità. E’ una storia assurda. Ora per fortuna ci penserà la magistratura, anche perché ci sono molte denunce“, ha spiegato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di FQ Magazine. Nonostante abbia cercato di mettere insieme tutti i pezzi del puzze, la D’Urso non è riuscita a farsi un’idea precisa della situazione. Anche la stessa Pamela Prati non l’ha aiutata in tal senso. La conduttrice Mediaset, infatti, svela di non aver mai avuto rapporti con la showgirl sarda.

PAMELA PRATI, BARBARA D’URSO SVELA: “L’HO SENTITA UNA SOLA VOLTA”

Pamela Prati avrebbe dovuto raccontare la sua verità a Barbara D’Urso che, però, in una delle ultime puntate di Live, Non è la D’Urso ha svelato come dietro la partecipazione della Prati ci fosse stata una richiesta di denaro. Sull’argomento è tornata la conduttrice aggiungendo ulteriori particolari alla vicenda. “Durante questa storia non l’ho mai sentita. L’ho vista solo una volta, a tu per tu, fuori dal mio camerino perché lei aveva messo come condizione quella di incontrarmi prima di venire ospite nella penultima puntata di Live” – ha spiegato a D’Urso a FQMagazine – “L’ospitata sarebbe stata a titolo gratuito. Come credo tutti sanno, il giorno dopo non si è presentata. E guardi, a me non spaventa un pezzo di trasmissione “vuota” perché io riesco a parlare anche del panda d’Egitto, che non esiste. È che io non prendo in giro la gente. Se concordi l’ospitata, Canale 5 fa i promo per annunciarti, io a Pomeriggio 5 faccio lo stesso, tu non vieni, allora io devo raccontare come sono andate le cose”, ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA