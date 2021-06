Pamela Prati “Caso Mark Caltagirone? Io sono vittima”/ “Ho rinunciato a tanti soldi”

Dopo tutto questo silenzio, dovuto anche un po’ alla situazione del lockdown e delle restrizioni che non ha permesso ‘molti movimenti’, Pamela Prati torna a parlare e raccontare della sua vita dopo l’affaire Mark Caltagirone dalle pagine del settimanale Chi. Oggi nel suo cuore non c’è nessuno e lei stessa spiega di essere super corteggiata ma di voler rimanere da sola dopo un periodo duro, in cui si è chiusa in sé, per riflettere e metabolizzare tutto quel clamore mediatico, e non solo, che l’ha vista protagonista e di cui, ci tiene a ribadirlo, è stata solo la vittima. A quanto non solo lei è stata la vittima di un raggiro amoroso che ha colpito altri vip ma ha dovuto rinunciare anche a molti soldi, almeno a suo dire, per ottenere in cambio di nuovo la sua libertà.

Zorzi e Capriotti tornano a parlare di Pamela Prati/ GF interviene e li censura

Pamela Prati torna a parlare del caso Mark Caltagirone dalle pagine di Chi

In questo lockdown è rimasta sola, ha pianto tanto e la solitudine l’ha aiutata a prendere in mano la sua vita e rinascere. L’unica cosa che è mancata a Pamela Prati è andare al cimitero a trovare sua madre anche se accanto ha sempre tenuto il suo cerchietto profumato che ogni tanto accarezzava nei momenti di sconforto. La sua vita è cambiata. Pamela Prati cammina, scrive e si rilassa pensando a quello che è stato ma, soprattutto, attendendo l’amore vero ma senza avere fretta e sicuramente andando avanti con i piedi di piombo e pronta a non cadere in un altro tranello. Poi ribadisce di non aver mai avuto accordi con Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo e che è stata lei la vittima di tutta quella storia.

LEGGI ANCHE:

Pamela Prati Vs Samantha De Grenet/ "Cattiveria e aggressività con Stefania Orlando!"Pamela Prati/ "Prati-gate? Sono stata vittima di un sistema. Torno con una canzone"

© RIPRODUZIONE RISERVATA