Pamela Prati, chi è la showgirl: l'infanzia difficile dopo l'abbandono del padre, il collegio, poi il successo con il Bagaglino

Pamela Prati, showgirl e volto del Bagaglino, è stata per anni uno dei volti dello spettacolo più amati, soprattutto dagli uomini. Dopo aver vissuto un’infanzia particolare, con l’abbandono del padre, è cresciuta da sola con la mamma e i suoi sette fratelli, in un contesto certamente non semplice. Proprio dopo l’abbandono del padre alla mamma e ai suoi fratelli, Pamela è stata anche in collegio, a Tempio Pausania: cresciuta tra le difficoltà, a diciotto anni si è trasferita a Roma dalla sorella maggiore, cominciando a lavorare come commessa in un negozio della capitale. Fu un fotografo, insieme all’attrice Anita Ekberg, a scoprirla: stava infatti lavorando nel negozio di abbigliamento dove faceva la commessa quando la sua bellezza venne notata.

Da quel momento è cominciata la carriera di Pamela Prati, che ha prima posato per vari giornali, spesso in atteggiamenti osé, e ha poi cominciato anche a recitare in diverse commedie sexy, diventando un volto noto agli italiani al fianco di grandi attori come Lino Banfi. Negli anni ottanta, poi, per Pamela Prati è arrivato anche l’esordio televisivo ne Il Bagaglino, lanciata da Pier Francesco Pingitore. Sempre in tv, Pamela Prati è stata protagonista di Scherzi a Parte e di altri programmi di successo, mentre negli ultimi anni si è spesso dedicata a partecipazioni a vari reality show, come il Grande Fratello Vip.

Chi è Pamela Prati: nel 2019 lo scandalo Mark Caltagirone ha cambiato la carriera

Nel 2018 Pamela Prati ha rivelato di essere fidanzata con un uomo di Mark Caltagirone, padre di due figli, e di essere in procinto di sposarsi con lui. Nel 2019 la showgirl, dopo diversi sospetti sollevati da numerose testate e programmi televisivi, ha detto la verità, ossia che Mark Caltagirone in realtà non esiste. Si è trattato, infatti, di un’invenzione che avrebbero messo in atto le sue agenti e lei stessa sarebbe stata a conoscenza del fatto che Mark in realtà non esiste. Un caso che ha tenuto banco sui giornali e in tv a lungo, segnando la carriera di Pamela Prati.