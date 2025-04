Icona del Bagaglino e del gossip, Pamela Prati ha costruito le sue fortune televisive con un savoir faire inappuntabile ed un fascino che resiste anche alle sfide del tempo. Oggi sessantaseienne, l’attrice e showgirl sta vivendo un momento personale piuttosto sereno, dopo essere finita al centro di alcune polemiche e polveroni, negli ultimi anni. Basti ripensare al caso Mark Caltagirone, il fidanzato immaginario a cui Pamela Prati si diceva legata nel 2019.

Una storia surreale che ha assunto i tratti di una soap opera, con la soubrette che è apparsa più volte nei salotti televisivi per parlare di un uomo che in realtà non è mai esistito. La soubrette, dal canto suo, ha sempre affermato di essere stata tratta in inganno e quando la verità è venuta a galla ha preso le distanze da tutto. “Sono stata manipolata da due persone che conoscevano le mie fragilità”, aveva spiegato Pamela Prati.

Quando Pamela Prati cadde nella trappola Mark Caltagirone: “Pensai di togliermi la vita”

Per la showgirl, evidentemente, fu un bruttissimo colpo. In una intervista al Corriere della Sera, ha spiegato di aver avvertito un forte senso di svenimento e soffocamento, dopo aver scoperto la verità. “E’ stata una violenza psicologica terrificante, non l’ho mai detto prima, ma ho anche pensato di togliermi la vita”, confessò Pamela Prati ancora sotto choc.

Di recente il suo nome è stato accostato ad un bel giovane di nome Simone Ferrante, ma dopo tanti rumor Pamela ha smentito le voci. “Tra noi solo stima e amicizia”, la precisazione dell’attrice. “Sono stata corteggiatissima, ma non mi sono mai costruita una famiglia tutta mia perché l’abbandono di mio padre e la mia infanzia in collegio mi hanno lasciato una forte paura dell’amore che poteva fare male”, ha confidato ancora in una intervista.

