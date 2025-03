C’è anche la showgirl Pamela Prati tra le protagoniste di Ne vedremo delle belle, il nuovo programma di Carlo Conti in onda il sabato sera su Raiuno. La sessantaseienne di Ozieri, dunque, torna in tv con il suo entusiasmo di sempre, con il desiderio di lasciare un’impronta tangibile. Perché Pamela Prati è così da sempre e non ama passare inosservata. E infatti la storia si ripete fin da tempi del Bagaglino, quando la soubrette isolana incantava sul palco con numeri e stacchetti vertiginosi. Da allora sono passati parecchi anni, ma Pamela assicura di essere sempre la stessa e infatti ha continua a calcare i salotti televisivi, tra programmi e reality che l’hanno vista protagonista negli anni.

Pamela Prati, dal caso Mark Caltagirone alla storia con Simone Ferrante/ "Stiamo insieme", poi la smentita

Non sono mancati i momenti difficili ovviamente, oltre ad un curioso matrimonio con uno sposo che non è mai esistito, Mark Caltagirone. Insomma la showgirl è finita più volte nel tritacarne mediatico ma ha sempre avuto la forza di risollevarsi. Anche grazie ad un passato in tv che le ha permesso di entrare nelle grazie di un pubblico che in fondo la ama.

Gli ex fidanzati di Pamela Prati: chi sono?/ Le storie con Daniel Sebastian Jabir e Francesco

Pamela Prati smentisce rivalità con Valeria Marini ma…

“L’affetto della gente è incredibile, ancora oggi mi fermano, mi abbracciano come se fossi una parente”, ha raccontato Pamela Prati in una bella intervista rilasciata di recente a Today. Per diverso tempo si è parlato di una presunta rivalità con Valeria Marini, ma la soubrette smentisce seccamente dicendo di non avere nemici. Però “ho paura dell’ignoto”, ammette Pamela. Che dice di essere concentra unicamente sul qui ed ora, sul presente.

“L’ignoto mi spaventa così come non sapere cosa ci aspetta domani, ma io vivo ogni giorno come fosse l’ultimo, intensamente”, ha detto la Prati. Un concetto più che condivisibile e che testimonia uno stato di serena consapevolezza da parte dell’ex diva del Bagaglino.

Pamela Prati, chi è: l'abbandono del papà e l'infanzia in collegio/ Nel 2019 il caso Mark Caltagirone