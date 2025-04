Chi è Pamela Prati? Nata come Paola Pireddu, ha scelto un nome d’arte che l’ha rappresentata durante il corso della sua carriera, fino ad oggi in cui figura tra le concorrenti di Ne vedremo delle belle. Classe 1958 in Sardegna a Ozieri, è presto diventata una sex symbol piena di talento e fascino, considerata da molti come una delle donne più belle d’Italia. La sua bellezza si è mantenuta intatta nel tempo, e per questo motivo molti dei fan che oggi la seguono ancora nel programma di Carlo Conti su Rai 1 si chiedono se sia rifatta e se sia ricorsa alla chirurgia estetica per apparire ancora così perfetta.

Viso levigato, gambe da urlo e un fisico che fa invidia a qualsiasi ventenne, Pamela Prati non ha mai dichiarato nulla riguardo ad eventuali ritocchini, ma durante le numerose interviste che ha rilasciato nel corso degli anni, ha sempre spiegato di essere molto attenta alla sua forma fisica ricorrendo alla dieta e ad uno stile di vita sano. Si allena spesso e ha eliminato glutine e alcol, elementi che la mantengono ancora oggi una vera regina del mondo della televisione.

Per quanto riguarda la vita privata di Pamela Prati, sappiamo che non ha figli anche se in passato è stata protagonista del famoso caso “Mark Caltagirone“, dove a suo dire avrebbe preso in affido due ragazzi insieme al compagno. La soubrette aveva anche svelato di essere rimasta incinta di Adriano Celentano quando era molto giovane, gravidanza poi interrotta a causa del fatto che non aveva abbastanza denaro per mantenerli. Secondo il suo racconto, il cantante non era felice di questa notizia, ma si arrabbiò dopo l’aborto.

Ma veniamo ora alla domanda delle domande: Pamela Prati è fidanzata? Poco tempo fa aveva fatto scalpore una confessione della showgirl a La Vita In Diretta: “Sono molto innamorata” aveva detto, svelando di essere la compagna di un ragazzo di appena diciannove anni. Si trattava di Simone Ferrante, giovanissimo modello dalla bellezza evidente. Alcune settimane dopo, però, l’ex dea del Bagaglino aveva ritrattato ogni parola, arrabbiandosi con i giornalisti e incolpandoli di aver creato una storia d’amore inesistente.