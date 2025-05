La showgirl e attrice Pamela Prati, persona che sarà tra le protagoniste della trasmissione Storie di donne al bivio, programma in onda il 3 Maggio 2025. La donna è stata protagonista nel mondo della televisione per diversi decenni ed ha fatto parlare di sè per diverse particolari situazioni, e andiamo a vedere chi è Pamela Prati.

Pamela Prati è il nome d’arte di Paola Pamela Pireddu, donna che nasce a Ozieri, in provincia di Sassari, nel 26 Novembre del 1953. La showgirl ha un’infanzia difficile con la madre che è vedova di guerra e il padre mai conosciuto, Pamela Prati vive fino ai 10 anni in un collegio di suore e solo ai 18 anni cambia letteralmente la sua vita, conosce un manager e viene ‘spinta’ nel mondo dello spettacolo.

Inizia debuttando in alcune commedie sexy all’italiana, posa per Playboy e ad inizio anni ’80 inizia a far parte del Bagaglino, varietà che contraddistinguerà tutta la sua carriera. Negli anni prende parte a vari ruoli come La Sai l’ultima e Scherzi a parte, negli anni la vediamo diverse volte in tv e in varie vesti, tra le altre cose in diversi reality.

Pamela Prati e le ultime sulla sua vita privata: i dettagli

La vita privata di Pamela Prati ha fatto molto discutere negli anni e si è parlato più volte di presunte storie. Nel 2016 ad esempio si è parlato di una storia con un uomo di nome Francesco di 23 anni più giovane. Ma oltre a lui la storia che ha destato più curiosità nei telespettatori è stata quella con Mark Caltagirone.

La donna ha raccontato per mesi di questa presunta storia con l’imprenditore ma dopo diverso diverso tempo si è scoperto che si trattava di una persona inventata. Per alcuni è semplicemente una storia raccontata da lei per farsi pubblicità mentre lei ha più volte affermato di esser stata truffata. Ma anche recentemente una sua recente storia sta facendo discutere.

Dalla scorsa estate si vocifera di una storia della showgirl con il modello Simone Ferrante e la loro storia ha fatto molto discutere. Mentre lei ha 66 anni lui ha solo 19 anni ma dopo i primi rumors l’attrice ha fatto chiarezza e ha svelato: “Simone non è il mio fidanzato ma un conoscente con il quale esco spesso”. Alcune foto anche successive a questo evento sembrano dire il contrario ma ai posteri l’ardua sentenza.