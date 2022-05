Pamela Prati concorrente del Grande Fratello vip 7?/ “Se dovesse accadere sarei…”

Pamela Prati, rumors sulla sua presenza come concorrente del Grande Fratello Vip 7

Mancano ancora mesi per il ritorno in tv del Grande Fratello Vip, ma cominciano a circolare rumors e indiscrezioni sui concorrenti della settima edizione. Dopo il successo ottenuto dal GF Vip 6 durato sei mesi e che ha portato alla vittoria di Jessica Selassiè, Alfonso Signorini tornerà in onda con un cast tutto nuovo e, pare, anche due nuove opinioniste al posto di Sonia Bruganelli che ha già annunciato la propria assenza e Adriana Volpe. Chi ci sarà, dunque, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7? Il nome che, ormai, circola da settimane è quello di Pamela Prati.

La showgirl ha già partecipato alla prima edizione del reality, ma quell’esperienza si concluse con un’espulsione della showgirl. A distanza di anni, tuttavia, la Prati sarebbe pronta a varcare nuovamente la porta rossa della casa di Cinecittà e, a confermarlo, è stata lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo.

Le parole di Pamela Prati sul Grande Fratello Vip 7

Pamela Prati è pronta a diventare, per la seconda volta, un’inquilina della casa del Grande Fratello Vip. “So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa“, ha dichiarato la showgirl a Nuovo.

La Prati non sarebbe la prima concorrente a ripetere l’esperienza. Nella casa del Grande Fratello Vip 6, infatti, ci sono stati Carmen Russo, Valeria Marini e Giacomo Urtis, tutti e tre concorrenti di precedenti edizioni. I provini per la settima edizione del reality continuano: Alfonso Signorini punterà proprio sulla Prati?

