Pamela Prati concorrente di Tale e Quale Show?/ Colpaccio per Carlo Conti…

Pamela Prati concorrente di Tale e Quale show, l’indiscrezione

Pamela Prati potrebbe approdare a Tale e quale Show. La showgirl sarebbe pronta al rientro in televisione tanto che nelle scorse ore il suo nome è spuntato in relazione ad un programma di garanzia di Raiuno. Dop Alex Belli e Davide Silvestri anche Pamela Prati sarebbe in pole position per Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti. Nelle scorse settimane il suo nome era saltato fuori anche in relazione al Grande Fratello Vip. Pamela aveva partecipato già al reality nel 2016 ma i suoi comportamenti l’avevano condotta alla squalifica. Pamela aveva ammesso di voler replicare quell’esperienza e in un’intervista al Settimanale Nuovo aveva rivelato: “C’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì…potrei mostrare una Pamela diversa ora”.

Pamela Prati sarebbe stata in trattativa avanzata con la produzione del reality. Ora però si è aperto un nuovo scenario per lei visto che si parla di una partecipazione nel programma di Raiuno. C’è l’ipotesi che Pamela Prati abbia dovuto rinunciare al Grande Fratello Vip dopo la querela da lei fatta a Mediaset e a Barbara D’Urso. Come ha rivelato poco tempo fa Pamela ha denunciato la conduttrice e l’azienda per aver divulgato notizie private e falsità nei suoi confronti durante il caso di Mark Caltagirone. Queste beghe legali potrebbero in effetti aver ostacolato la partecipazione al reality di Canale 5. Cosa succederà?

Il nome di Pamela Prati è circolato nelle ultime settimane anche a proposito di Uomini e Donne Vip, il reality pronto a sostituire Temptation Island. Sulla messa in onda del format Vip del dating show di Maria De Filippi, non ci sono ancora però alcun tipo di conferme. D’altra parte se così fosse vorrebbe dire che Maria De Filippi ha accolto il suo appello. In una puntata di Belve, Pamela Prati aveva rivelato di aver chiesto aiuto alla popolare conduttrice. La Prati però era rimasta male per il suo comportamento e aveva spiegato: “Ho scritto una lettera a Maria De Filippi di darmi una mano, le ho anche mandato dei fiori, ma non mi ha mai risposto”.

Pamela Prati non ha fatto mistero di aver trascorso un momento buio a livello lavorativo e a tal proposito ha confidato di non aver avuto timore di chiedere aiuto: “In un momento di vuoto le ho scritto per cercare un aiuto umano. Voglio lavorare, non voglio nessun regalo. L’ho fatto con grande umiltà, non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto”, ha rivelato in un’intervista al Settimanale Chi.











