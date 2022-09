Pamela Prati concorrente ufficiale Grande Fratello Vip 7/ “Per partecipare ha ritirato querela alla D’Urso”

Pamela Prati concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7

Ormai non ci sono più dubbi: Pamela Prati varcherà la porta rossa del Grande Fratello Vip 7. È lei una dei concorrenti della nuova edizione, una partecipazione che arriva sei anni dopo la prima che finì col suo ritiro in prima serata con tanto di richiesta di un taxi per tornare a casa. “Sono passati sei anni dalla mia prima apparizione al GFVip, sono cambiata“, ha dichiarato la Prati alle pagine del settimanale CHI in edicola domani.

Stavolta anzi si dice pronta a superare gli ostacoli che la prima volta l’hanno portata a lasciare la Casa: “Il gioco è proprio questo: superare le inevitabili difficoltà e provare ad andare d’accordo con tutti. – ha ammesso la showgirl – Cercherò i miei spazi, anche perché sono una signora, ho la mia età. E ammetto che da sola sto benissimo. Non ho paura della solitudine, ma amo la compagnia: mi mancheranno i miei amici, che sono la mia forza. Mi piacerebbe farmi degli amici anche nella Casa“.

Ricordiamo che solo poche settimane fa la sua partecipazione era messa in dubbio dalla presenza di conflitti con Mediaset. Lei stessa tempo fa dichiarò in tv, a Belve: “Sono in causa con Mediaset e con Barbara d’Urso. Ha divulgato molte cose sulla mia vita mi ha dato della truffatrice, è un reato”. Poi è stato Dagospia a rivelare: “Ora Pamela è in corsa per entrare come concorrente al Grande Fratello Vip, per farlo dovrà rinunciare al contenzioso con Mediaset e Barbara d’Urso. La voglia di giustizia prevarrà sulla volontà di tornare in tv?”. A quanto pare la voglia di tornare nella Casa del Grande Fratello Vip è prevalsa: la Prati avrebbe ritirato le querele suddette proprio per eliminare ogni tipo di conflitto con Mediaset e rientrare in gioco.

