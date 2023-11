Pamela Prati conferma la storia con il giovane Simone Ferrante: “Sono molto innamorata”/ “L’età non conta”

Prati e il suo nuovo fidanzato Simone: “Ho una storia con un ragazzo più piccolo”

Pamela Prati, lo scorso luglio, era stata paparazzata da Chi mentre scambiava effusione con il suo nuovo fidanzato Simone Ferrante. Il giovane è più giovane della showgirl di ben 45 anni, ma per loro la differenza d’età sembra non contare. Ospite a La vita in diretta, infatti, il volto del Bagaglino ha confermato la relazione con il modello originario di Caserta.

“Sono d’accordo con Cher quando dice che l’età non conta nulla. Io ad esempio mi sento un’eterna ventenne sempre. Cher ha un fidanzato molto più giovane e anche io. E quindi che cosa c’è di strano in questo? Sono molto innamorata. Sì ho una storia con un ragazzo più piccolo. Quanti anni ha? 20! Vabbè 19, ma che differenza c’è. Comunque è maggiorenne ” afferma la showgirl tornata ad amare dopo la frequentazione con Marco Bellavia.

Pamela Prati: “Simone è intelligente, ci intendiamo perfettamente”

Pamela Prati, mette da parte il caso Caltagirone e comincia una nuova vita. Nel salotto de La vita in diretta, la star del Bagaglino non si nasconde più e parla esplicitamente del fidanzato 19enne Simone. La showgirl, che si dichiara “innamorata”, lo descrive come un ragazzo molto più maturo della sua età con il quale si sente in armonia.

“Com’è lui? Un ragazzo molto intelligente. Lui è un giovane vecchio, ascolta sempre la Callas e tanti grandi artisti, diciamo che è già un vintage alla sua età. Ci intendiamo perfettamente, l’età non c’entra nulla, è l’anima che conta. Cosa facciamo insieme? Tante conversazioni molto interessanti. Parliamo di tutto e poi stiamo benissimo insieme” conclude Prati. Insomma sembra che al momento la loro storia proceda a gonfie vele, età a parte.

