Pamela Prati, Corazon de vacaciones/ Video: ecco il nuovo singolo su Mark Caltagirone

Dopo lo scandalo Mark Caltagirone, Pamela Prati volta pagina con la musica. La showgirl torna sulla scena con una nuova canzone, “Corazon de vacaciones”, disponibile da oggi sulle piattaforme digitali. Il Pratiful non è chiuso, ma assume nuove forme. Il caso mediatico che ha tenuto banco nella scorsa stagione televisiva, appassionando il pubblico italiano, finisce in una canzone che parla di delusioni d’amore. Proprio la delusione per Mark Caltagirone è infatti al centro di questo brano dal ritmo latino in cui Pamela Prati è affiancata da Jay P. «Ho mandato il cuore in vacanza per colpa dell’amore», canta Pamela Prati nel ritornello. A 25 anni da “Menelao”, scritta da Donatella Rettore e usata come sigla di “Scherzi a Parte”, la showgirl torna dunque sulla scena musicale con questa nuova canzone. A breve uscirà anche il video, che è stato girato l’estate scorsa in un locale di Milano Marittima.

PAMELA PRATI LANCIA “CORAZON DE VACACIONES”

Pamela Prati ha intanto pubblicato alcune anticipazioni del videoclip di “Corazon de vacaciones” sui social. E tra l’altro sta ripubblicando le Instagram Stories che stanno condividendo i suoi fan entusiasti del suo nuovo progetto. L’uscita della nuova canzone era attesa da tempo, visto che già qualche mese fa Spy ne parlava in anteprima. Ora quel “sogno” è diventato realtà. In realtà l’uscita del brano era attesa ad ottobre, ma evidentemente è successo qualcosa per la quale è slittata a novembre. Il video comunque è stato girato nel locale brasiliano Pousada Beijaflor, dove è stata accompagnata dal suo manager Gianni Baldisseri. Il video invece è prodotto da Mauro Catalini e Maurizio Nari, che ha curato la regia con Giampaolo Mai. Quel giorno tanto atteso da Pamela Prati è arrivato. E potete godervi anche la preview di “Corazon de vacaciones” pubblicata dalla stessa showgirl su Instagram. Ve lo riportiamo di seguito.





