Pamela Prati crolla al GF Vip: “Mi manca mia sorella”/ Momento di sconforto e confessione: “Tra noi…”

Pamela Prati, primi momenti di sconforto al Grande Fratello Vip: “Mi manca mia sorella”

Arrivano i primi momenti di sconforto nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Oggi è stata Pamela Prati ad avere un piccolo crollo, ripensando ai suoi cari che le mancano. La showgirl, in giardino con Sofia Giaele De Donà, si è lasciata andare, raccontando un po’ del suo privato e spiegando di sentire la mancanza di sua sorella. Giaele le fa allora notare che potrebbe magari mandarle un messaggio per sentirsi meglio ma la Prati replica: “La saluto sempre, tutti i giorni, è proprio il non sentirla che mi fa stare così”.

GF Vip, Marco Bellavia ci provava con Pamela Prati dal 2016/ Il messaggio: "Bella..."

Pamela Prati ha un momenti di sconforto nella Casa del Grande Fratello Vip e ne parla con Gioele che cerca di risollevarle il morale: “Più andiamo avanti e più si sentiranno le mancanze. Pensa che comunque stiamo un po’ tutti in questa situazione”, le dice. “Sì, purtroppo non sono cosa che possiamo comandare”, sottolinea la Prati.

“Pamela Prati? Non le crederò più”/ Alajmo: “Storia con Bellavia solo per il gioco”

Pamela Prati e la confessione sui rapporti con la sorella

“Ma come hai fatto l’altra volta senza tua sorella per tutto quel tempo?”, chiede allora Giaele De Donà facendo rifermento a quando la Prati partecipò per la prima volta al Grande Fratello Vip nel 2016; “Eh ma non avevamo questa situazione…”, replica la showgirl, riferendosi probabilmente agli attuali rapporti che ha con la sorella. Va infatti detto che Pamela, proprio all’inizio di questa sua nuova avventura al Grande Fratello Vip, ha ammesso di essere in cattivi rapporti con la sorella: “Non ci parliamo”, ha infatti spiegato in diretta. È probabilmente proprio questa situazione a cui sta pensando in Casa e che la fa star male. Chissà che qualcosa non possa cambiare durante la sua permanenza.

LEGGI ANCHE:

Antonella Fiordelisi attacca Pamela Prati al GF Vip/ "Il tuo fidanzato è il nulla"

© RIPRODUZIONE RISERVATA