Pamela Prati è salita agli onori della cronaca, negli ultimi anni, per il caso Mark Caltagirone. Nel 2019 la showgirl ha reso nota una presunta relazione con un uomo, Mark appunto, padre di due figli e imprenditore, che l’avrebbe presto sposata. Fin da subito si sono rincorse voci e indiscutibili dubbi sull’uomo, del quale nessuno conosceva davvero l’identità. Lei, infatti, si era fidata, trasportata dalle sue sensazioni ed emozioni, ma la realtà era purtroppo tutt’altro. Pamela Prati, infatti, aveva parlato per mesi con un uomo che in realtà non esisteva, truffata dalle sue agenti. Eppure il gip di Roma ha archiviato la denuncia nei confronti di Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, spiegando che il fatto sarebbe stato usato con il consenso della vittima, ossia la Prati, a “scopi auto-promozionali”.

Indipendentemente da quella che è la verità sui fatti, Pamela Prati è sembrata uscire molto male dalla storia di Mark Caltagirone, per via delle conseguenze psicologiche dopo i fatti. Per tanti anni, infatti, Pamela è rimasta sola, preferendo non affidare la sua vita a nessun uomo. Di recente è stata paparazzata con un uomo molto più giovane di lei, un modello di venti anni. I due sono stati fotografati insieme più volte e lei ha prima confermato la relazione, spiegando di essere innamorata di lui, per poi smentire il tutto e affermare che sono solamente amici e che lui ha una sua vita privata e sentimentale che non vuole invadere. La verità, dunque, qual è? Non lo sappiamo, almeno non fino in fondo.

Pamela Prati, gossip: “Ho paura dell’amore”

Di recente Pamela Prati è stata paparazzata in atteggiamenti intimi con un giovanissimo modello, Simone Ferrante. Dopo la conferma, Pamela ha smentito la relazione spiegando di essere single e di aver paura dell’amore dopo quanto accaduto anni fa con il caso Mark Caltagirone. Proprio quella storia avrebbe portato Pamela a pensare persino di togliersi la vita, come affermato da lei stessa.