Pamela Prati di notte in una sala da bingo/ La showgirl tenta da sola la fortuna e…

Pamela Prati torna protagonista dei settimanali di gossip dopo il caso Caltagirone che ha riempito le prime pagine dei rotocalchi italiani per mesi. La showgirl, infatti, è stata beccata dal settimanale Diva e Donna mentre da sola, di notte, si accingeva ad entrare in una sala da bingo di Roma per tentare la fortuna. Nelle foto pubblicate da Diva e Donna nel nuovo numero in edicola, Pamela Prati scende dall’auto di un amico che la lascia, da sola, davanti all’ingresso di una sala da bingo della capitale. La showgirl indossa un completo bianco e sfoggia una pettinatura raccolta. Secondo quanto si legge su Diva e Donna, la Prati sarebbe rimasta nella sala da bingo per circa un paio d’ore e sarebbe uscita intorno all’una di notte, sempre da sola. Non si sa, tuttavia, se la fortuna abbia baciato la Prati che, lontano dalle telecamere, sta ritrovando la serenità persa con il Caltagirone Gate.

PAMELA PRATI TENTA LA FORTUNA, MA L’AMORE…

Pamela Prati, non essendo stata molto fortunata in amore, tenta la fortuna nel gioco. Nelle immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna, la bellissima showgirl appare in perfetta forma come si può, vedere, del resto, nelle foto che pubblica su Instagram. Sempre molto presente sui social, la Prati è tornata a condividere i propri pensieri con i fans che, dopo il clamore scatenato dal finto matrimonio con Mark Caltagirone, continuano a sostenerla e ad incoraggiarla. Proprio ai fans, la Prati ha recentemente dedicato le seguenti parole: “In tanti mi chiedete il perché non apra a tutti i commenti sotto ai post… Non ho paura di nulla, è una questione di onestà emotiva ed intellettuale. Avete finalmente iniziato a conoscere la verità e voglio sappiate e vediate tutto. Appena saprete e vedrete tutto quello che ho vissuto, non vorrò altro che confrontarmi con ognuno di Voi riaprendo i commenti. Siete Voi la mia vita ed io sono Pamela Prati soprattutto grazie a Voi e al Vostro amore”.



