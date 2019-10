Pamela Prati dimentica lo scandalo Caltagirone/ “Nuovo matrimonio? Sono caduta e…”

Lo scandalo Mark Caltagirone è stato dimenticato? Il momento sembra essere propizio per dimenticare quello che è successo e voltare pagina e la dimostrazione sta proprio nel fatto che Barbara d’Urso abbia fatto flop ospitando le protagoniste dello scandalo e voltando pagina subito dopo, lo avrà fatto anche Pamela Prati? Sembra proprio di sì visto che è ormai diventata esperta di matrimoni tant’è da essere invitata a fiere ed eventi legati proprio all’argomento. Dallo scandalo Mark Caltagirone a diventare esperta di nozze da organizzare il passo è breve e questo deve aver pensato Pamela Prati, che approfitta per mettere in tasca qualche euro, e gli organizzatori degli eventi che hanno deciso di ospitarla forse proprio per cavalcare la questione curiosità dopo i mesi passati in tv (su tutte le reti) con il suo finto fidanzato e promesso sposo.

MATRIMONIO IN VISTA PER PAMELA PRATI, MA PER FIERA…

Il caso dell’anno ha ormai fatto il suo corso e mentre le due socie sono sparite dalla tv (e vivono solo sui social, al momento), Pamela Prati è tornata a fare quello che faceva prima prendendo parte ad eventi e sagre magari chiedendo un cachet più alto dopo la ventata di notorietà portata a casa nei mesi scorsi. Lei stessa si è mostrata ancora in versione vittima a La7 da Massimo Giletti e sui social ha chiarito il fatto di voler di nuovo ripartire proprio dalla sua vera essenza: “Oggi sono Paola Pireddu. Sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più, e son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e rimettermi in piedi. Paola è un nome semplice, dolce, forte. Ma è soprattutto il nome di una donna libera”. Presto potrebbe aprirsi per lei l’era dei reality, chi riuscirà per primo a portare a casa la Prati?

