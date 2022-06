Pamela Prati distrutta dal dolore: morto il nipote/ “Mia sorella vivrà a stento senza te”

Grave lutto per Pamela Prati: morto il nipote, figlio della sorella

Un grave lutto ha colpito Pamela Prati nella giornata di oggi, 16 giugno 2022. La celebre showgirl, con un toccante post pubblicato su Instagram, ha comunicato la morte di suo nipote, figlio di una delle sue sorelle. La Prati non fa nomi, né svela le motivazioni che hanno portato alla morte precoce di suo nipote, di cui ha pubblicato una foto su Instagram accanto al commovente addio.

Pamela Prati concorrente di Tale e Quale Show?/ Colpaccio per Carlo Conti...

“Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita.” ha esordito Pamela Prati nel suo post. “Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro. Mia sorella vivrà a stento senza di te, non è naturale che una madre seppellisca un figlio, avevi ancora tanto da vivere… Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo.” E conclude con parole di grande affetto: “Il mio amore ti raggiungerà per L eternità”.

Veronica Cozzani e Pamela Prati concorrenti del GF Vip 7?/ La mamma di Belen pronta…

Pamela Prati distrutta dal dolore: la vicinanza del web

Quando si tratta di famiglia, Pamela Prati è molto provata. Sappiamo che la showgirl ha due sorelle, Maria e Sebastiana Pireddu, ed è probabilmente a una di loro due che si riferisce nel messaggio postato su Instagram. Non conosciamo, al momento, i dettagli di questa tragedia che, forse, sarà la stessa showgirl a spiegare nelle prossime ore. Intanto sotto il post in questione sono arrivate decide di commenti di vicinanza alla Prati e alla sua famiglia: da Pamela Camassa a Gabriele Parpiglia, da Laura Chiatti ad Alessandra Pierelli, anche alcuni volti del mondo dello spettacolo hanno fatto le loro più sentite condoglianze alla Prati.

Pamela Prati: "Voglio lavorare per Maria De Filippi"/ "Lei mi aveva chiamato..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pamela Prati (@pamelaprati)













© RIPRODUZIONE RISERVATA