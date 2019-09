Pamela Prati dopo Mark Caltagirone/ “Ricomincio dalla musica: mio cuore in vacanza”

Sta per concludersi per Pamela Prati una estate un po’ diversa dal solito, fatta di consapevolezze ma anche di tanti momenti dedicati alla riflessione, dopo la grande delusione d’amore legata al famigerato caso Mark Caltagirone. La showgirl ed ex diva del Bagaglino, nei mesi scorsi è stata la vera protagonista del gossip per via di un caso che ben presto si è trasformato in un vero e proprio scandalo dai contorni ancora non del tutto chiariti e che sono sfociati ben oltre la frivola cronaca nera. In questi mesi durante i quali le telecamere dei maggiori salotti televisivi sono rimaste spente, la Prati è stata particolarmente attiva sui social, tramite post e Instagram Stories, mostrando al suo pubblico di follower le sue giornate all’insegna del relax tra mare e buon cibo ma sempre in solitaria, senza alcun uomo nei dintorni. Ora, Pamela ha deciso di raccontare tutta la sua delusione in una canzone, ripartendo proprio dalla musica, con l’intento di dimenticare definitivamente la spiacevole vicenda legata all’inesistente Mark Caltagirone ed alla truffa di cui lei sostiene di essere stata vittima. E’ atteso quindi per il prossimo ottobre il brano “Corazón de vacaciones”, di cui la Prati è anche protagonista di un videoclip girato in un locale brasiliano di Milano Marittima.

PAMELA PRATI DIMENTICA MARK CALTAGIRONE: LA SUA RINASCITA

Sorridente ed in perfetta forma fisica, Pamela Prati sta dimenticando poco alla volta il brutto periodo sentimentale e professionale causato dall’affaire Mark Caltagirone. Nei giorni scorsi, come scrive RavennaToday, la showgirl è apparsa alla Pousada Beijaflor di Milano Marittima per la registrazione del videoclip del brano post Mark Caltagirone, brano ispirato alle sue ultime tumultuose vicende amorose. Accompagnata dal manager Gianni Baldisserri si è resa disponibile ai fan presenti. Il testo della sua canzone racconta esattamente il disincanto amoroso di una grande artista che dopo aver creduto totalmente nel suo amore, ormai stanca delle continue delusioni sentimentali, ha deciso di mettere il suo cuore in pausa e mandarlo in vacanza, appunto. Proprio della sua rinascita, probabilmente, avrebbe voluto parlarne a Verissimo, al cospetto di Silvia Toffanin ma pare che proprio la conduttrice – secondo le Giuseppe Candela per il sito “Dagospia” – avrebbe deciso di opporsi alle sue richieste per problemi di cachet. “La Toffanin avrebbe risposto “no grazie”. La Prati vuole Verissimo, Verissimo vuole la Prati ma gratis o al massimo concedendo un rimborso spese. Per ora, dunque, la trattativa è in una fase di stallo”, riportavano le recenti indiscrezioni.

