“Pamela Prati dovrebbe chiedere scusa”/ Groppelli: “Con Mark Caltagirone…”

Ampio spazio stamane a Mattino Cinque alla puntata di ieri del Grande Fratello Vip 2022. Tanta la carne al fuoco, a cominciare dalla scontro/incontro fra Patrizia Rossetti e Pamela Prati. Le due si sono battagliate durante gli scorsi giorni, per poi decidere di non nominarsi. “Rossetti è un fuoco di paglia – spiega Raffaello Tonon, presente in studio a Mattino Cinque – lei si accende, fa la fine del mondo ma dentro è buona. Secondo me è più buona lei della Prati”. La pensa diversamente Patrizia Groppelli, anch’essa presente in studio: “Litigano per un gabinetto, secondo me non si rispettano, buona la Rossetti? Io avrei paura ad averla vicina”.

“Luca Salatino ha sbagliato con Nikita”/ Patrizia Groppelli “Io gelosissima, Soraia…"

Guenda Goria, altra ospite a Mattino Cinque, aggiunge: “Non si sono messe d’accordo, sono due donne con forte personalità che si rispettano, è una pace armata. Loro litigano perchè sono due prime donne”. Ieri sera al Gf Vip si è parlato anche dell’affaire Mark Caltagirone, e Raffaello Tonon continua a non credere alle parole di Pamela Prati: “E’ dall’inizio che la situazione non funziona, mi puoi raccontare tutto ma il fatto di non essersi mai visti… la Prati non è una donna stupida è intelligente al di là della carriera, non le manca ‘un giovedì’, tu non puoi ciontinuare su questa strada senza farti e porti domande”.

Mattia Caruso, il papà: “Valentina è un diavolo”/ “E' disumano ciò che ha fatto”

GRANDE FRATELLO VIP, TONON SU PAMELA PRATI: “TROPPO MELODRAMMA”

Patrizia Groppelli commenta: “La Prati sta facendo un ottimo percorso oggi nella casa del Gf Vip ma qualche ‘giovedì’ forse in passato le è mancato, me le ricordo le trasmissioni dove andava a parlare… io se fossi stata in lei avrei chiesto scusa ai telespettatori nonostante lei sia la parte tra virgolette lesa di questa storia”.

Poi Patrizia Groppelli ha aggiunto, sempre sull’argomento Mark Caltagirone: “Pamela Prati non ricorda bene il suo passato secondo me, era un’associazione per lucrare e lei ha guadagnato tantissimo”. Quindi Tonon: “Quest’arroganza che ha con la Berti… e poi c’è troppo melodramma, troppo”. Chiusura di Guenda Goria che prova a difendere Pamela Prati: “Il fenomeno delle truffe amorose che è molto importante”.

Alessia Pifferi/ L'avvocato: “Regali in carcere? manifestazione di Pietas Cristiana"

© RIPRODUZIONE RISERVATA