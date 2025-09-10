Pamela Prati svela di aver discusso con Alfonso Signorini rivelando la natura del servizio che ha scatenato tutto.

Pamela Prati, in occasione del 30esimo anniversario del settimanale Chi, ha parlato del rapporto con Alfonso Signorini svelando di aver discusso con il direttore a causa di un servizio. Quella tra la Prati e Signorini è stata una lite che, poi, si è risolta con un chiarimento. Per la prima volta, la Prati svela un retroscena doloroso spiegando di aver sofferto per un servizio sulla sua famiglia. ““evo raccontare una cosa inedita. Ci sono anche state delle arrabbiature. Una volta un servizio tocca la mia famiglia e io resto malissimo”, ha raccontato.

Belen Rodriguez, autunno "bollente" tra tv e radio!/ Non solo Ballando con le stelle: ecco dove la vedremo

“Vanno nel mio paese di origine e fanno parlare gente che neanche mi conosce e giudica me, che comunque sono un personaggio pubblico, ma poi parlano anche – e a sproposito – di mio padre. Ci rimango male, malissimo. Perché la famiglia non si tocca. Non si può parlare senza sapere, non si può giudicare senza conoscere”, ha aggiunto.

Marostica/ La soccorritrice della 42enne: “L'ho vista piena di sangue, lui ha minacciato di uccidermi”

Pamela Prati e il chiarimento con Signorini

Nonostante il dolore provato, Pamela Prati è riuscita a superare tutto e ad avere un chiarimento con Alfonso signorini che, avendo capito l’errore, stando al racconto della showgirl, le ha anche chiesto scusa dando il via nuovamente ad una nuova fase del loro rapporto. “Mi arrabbio tanto, lo dico chiaro. Alfonso capisce e mi chiede scusa, io apprezzo. E lì vedo la sua grandezza: che non sta nel non sbagliare – nessuno può farlo, neppure io (scusate, ma mi andava una battuta) – la grandezza sta nel saper riconoscere l’errore”, ha detto.

Eredità Pippo Baudo: aperto il testamento da 10 milioni di euro/ Chi sono i beneficiari

“Con ‘Chi’ rido anche. Soprattutto, direi. Quante volte faccio arrabbiare i paparazzi, quante volte giochiamo a rincorrerci. Io scappo, loro mi trovano, mi nascondo e poi rido”, ha concluso.