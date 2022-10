Pamela Prati e le offese pesanti di Giaele De Donà:”Sei down!”/ E Alfonso Signorini..

Pamela Prati nel mirino di Giaele al GF VIP, ma il web la difende a spada tratta

Pamela Prati continua a far parlare di sé al Grande Fratello VIP. Questa volta è vittima delle offese pesanti lanciate da Giaele De Donà, che in un durissimo sfogo nei confronti di concorrente ha utilizzato in termini dispregiativi la parola “down”.

Sul web, ovviamente, non gliel’hanno fatta passare liscia e sono davvero tantissimi i commenti negativi che sono piombati addosso a Giaele. “Voglio anche lei fuori da quella porta. Nel 2022 usare la parola down come offesa è aberrante e il fatto che non sia stata minimamente ripresa fa pensare molto. Schifo” ha twittato un utente, in riferimento alla clip in cui Antonella, Edoardo e Giale parlano fuori in giardino di Pamela Prati.

Pamela vs Giaele, nuovo scontro di fuoco al Grande Fratello vip?

Giaele, come dicevamo, ha superato il limite ed è molto difficile che questa sera, in puntata, Alfonso Signorini decida di sorvolare sulla questione. Anche perché in rete l’onda d’urto contro Giaele si fa sempre più grande e difficilmente evitabile. “Possiamo renderci utili e utilizzare le nostre forze per sbattere fuori la De Donà? Ha chiamato una concorrente down, ma cosa cavolo aspettiamo tutti? Siamo i paladini del giusto, perché non anche in questa occasione? O siamo tutti una massa di ipocriti?” ha scritto un appassionato del Grande Fratello Vip. Insomma questa volta Giaele l’ha fatta grossa. E il pubblico si è schierato in massa dalla parte di Pamela.

