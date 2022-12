Pamela Prati e Marco Bellavia fidanzati dopo il GF Vip?/ Lei: “Spero nasca qualcosa…”

Pamela Prati e Marco Bellavia: dall’incontro al Grande Fratello Vip alla voglia di stare insieme

Pamela Prati e Marco Bellavia, entrambi single e con tanta voglia d’innamorarsi, si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip 2022 dove, pur avendo trascorso poco tempo insieme, hanno instaurato un rapporto speciale. Un feeling particolare tra i due che è cresciuto sempre anche dopo l’uscita dalla casa di Bellavia. Oltre a salutarsi a distanza, i due hanno avuto la possibilità di rivedersi nella casa per poi abbracciarsi e baciarsi nello studio del Grande Fratello Vip 2022 dopo l’eliminazione della showgirl. Usciti dalla casa più famosa d’Italia, i due hanno riallacciato i contatti sentendosi telefonicamente e non solo.

Bellavia, infatti, è stato tra gli invitati al compleanno della Prati e, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, ha confermato la frequentazione senza, tuttavia, sbilanciarci più di tanto. Anche Pamela Prati ha confermato la frequentazione senza sbilanciarsi a sua volta.

Le parole di Pamela Prati su Marco Bellavia

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, Pamela Prati ha parlato di Marco Bellavia come una persona “speciale, luminosa, piena di vita. Un uomo perbene, garbato, elegante. Un uomo d’altra tempi. Mi piacerebbe conoscerlo, frequentarlo e viverlo appieno”.

“Stiamo cercando di conoscerci meglio. In maniera sana, pulita, pura. Siamo molto più simili di quanto avremmo mai immaginato. Ora staremo a vedere. Abbiamo l’età giusta per fare le migliori valutazioni”, ha aggiunto la Prati sulle pagine del magazine diretto da Alfonso Signorini. Tra i due, dunque, nascerà davvero l’amore? “Io mi auguro possa nascere qualcosa di speciale, ma magari nascerà in un altro modo. In fondo, chi può dirlo?”, ha concluso.

