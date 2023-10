Pamela Prati e Simone Ferrante si sono lasciati?/ A Domenica In evita una domanda di Mara Venier e…

Prati tiene nascosta la sua relazione a Domenica In: la showgirl evita la domanda

Pamela Prati è stata ospite a Domenica In, mettendo da parte il clamore mediatico dovuto al caso Mark Caltagirone. Ormai si sa, sono mesi che la showgirl de Il Bagaglino è fidanzata con Simone Ferrante, lo ha annunciato lei stessa con una foto senza mostrarne il volto.

In più sono emerse numerose paparazzate in cui si pone l’accento sulla differenza d’età. Lui ne ha 19 e con Prati ha ben 45 anni di differenza. Mara Venier ha chiesto alla showgirl: “Sei innamorata adesso?“, ma Prati non ha voluto portare alla luce la relazione e ha risposto in modo molto vago: “Io sono innamorata sempre, sono innamorata della mia famiglia“. A questo punto, la conduttrice comprende che la showgirl non voglia parlare della sua situazione sentimentale e cambia discorso.

Prati ritrova la sorella a Domenica In: “L’ho perdonata, sono molto legata a lei”

Pamela Prati, ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In, ha lasciato da parte il gossip su fidanzati ed ex presunti tali raccontando il dolore per la morte del nipote Alessio.

“Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita. Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro” scriveva la showgirl lo scorso giugno 2023, quando ha appreso la terribile notizia. In studio, la conduttrice ha invitato la sorella di Prati con la quale in passato, ci sono state incomprensioni: “Sono cattolica e ho perdonato, non ho rancore con nessuno e le ho perdonate tutte” afferma Pamela in lacrime mentre abbraccia la sorella: “Lei è la sorella che amo di più, sono molto legata a lei». «Mamma ci diceva sempre che non bisogna mai smettere di sognare”.

