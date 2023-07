“Pamela Prati e Simone Ferrante? Storia fake!”/ Segnalazione choc: “Lui ha altri gusti ed è fidanzato”

Pamela Prati e Simone Ferrante sono una coppia finta? Segnalazione choc dopo le foto insieme

Pamela Prati ha un nuovo fidanzato? È questo il gossip che da alcune ore spopola, scoppiato dopo l’uscita di un servizio di Diva e Donna con tanto di foto della showgirl che bacia un uomo molto più giovane. Lui si chiama Simone Ferrante e ha 19 anni (45 in meno della showgirl). Se gli scatti hanno scatenato la curiosità di tanti è anche vero che hanno sollevato alcune segnalazioni.

In molti hanno iniziato a parlare di ‘storia finta’ tra Pamela Prati e Simone Ferrante. Tante le segnalazioni ricevute in queste ore dall’esperta di gossip Deianira Marzano, da lei poi anche rese pubbliche attraverso il suo profilo Instagram. Una di queste infatti dà per certo che la storia tra i due sia totalmente finta e per un motivo ben preciso.

Pamela Prati e Simone Ferrante nella bufera: “Lui ha altri gusti”

Ecco quanto si legge: “Ciao Deia come vedi sono una modella, ti posso assicurare che questa storia è fake al 100% visto che lui non ha mai nascosto i suoi gusti verso lo stesso sesso, anzi fino a poco tempo fa era anche fidanzato e credo ci stia ancora insieme. Mi meraviglio che con la cosa risaputa si metta a fare queste pagliacciate”. Una segnalazione che Deianira ha così commentato: “Pare che il nuovo fidanzato della Prati stia giocando”. Poco dopo anche Amedeo Venza ha detto la sua su questa presunta nuova coppia: “Il ragazzo ha altri gusti e la storia sarebbe stata montato ad hoc solo per fare hype”. Insomma, un nuovo polverone si sta sollevando su Pamela Prati e ancora una volta in merito al suo presunto nuovo amore.

