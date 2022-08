Pamela Prati e Spinalbese al Grande Fratello Vip 7?/ Signorini: “Fuochino! Veri colpi ancora non annunciati”

Grande Fratello Vip 7, Signorini si sbottona sul cast

Simona Ventura, nel corso della terza edizione de La Terrazza Della Dolce Vita, che tiene insieme a Giovanni Terzi in un noto hotel di Rimini, ha avuto modo di intervistare Alfonso Signorini. Inutile dire che durante la conversazione non è mancata una parentesi dedicata alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, con particolare attenzione al cast che popolerà la Casa di Cinecittà a partire da settembre.

La Ventura ha dunque tirato in ballo alcuni degli indizi che lo stesso Signorini ha lanciato in queste settimane sui prossimi concorrenti, chiedendo se le ipotesi uscite dal web sono corrette oppure no. Le dichiarazioni del conduttore del reality hanno dunque chiarito un po’ di aspetti, lanciando poi una bomba sul finale.

Pamela Prati e Spinalbese al Grande Fratello Vip 7? Parla Signorini

Si è partiti con l’indizio dello smalto rosso che molti hanno collegato a Pamela Prati. “Se mi chiedi se Pamela Prati sarà al Grande Fratello Vip ti dico fuochino, – ha ammesso Signorini, chiarendo però che – ma quello smalto rosso non si riferiva a Pamela Prati.” L’indizio riguardante i motori ha inizialmente portato a pensare ad Andrea Iannoni, poi, invece, a Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra. “Fuochino!” è stata la risposta di Alfonso in questo caso. Infine su Antonino Spinalbese acqua fuoco o fuochino? “Che palle! E con questo ti ho già risposto.” è stata la replica del conduttore che, sul finale, ha ammesso che i nomi più sorprendenti devono ancora arrivare: “Ma i veri colpi non sono stati ancora annunciati e ce ne sono parecchi in questo cast”.

