Pamela Prati eliminata dal Grande Fratello Vip 2022?/ “Spero di tornare a casa mia”

Pamela Prati sarà eliminata dal Grande Fratello Vip 2022?

Pamela Prati è in nomination al Grande Fratello Vip 2022 e confrontandosi con alcuni vipponi non nasconde il desiderio di poter ritornare finalmente a casa. Sarà eliminata dal pubblico sovrano? “Spero di tornare a casa mia, giovedì sera” ha detto la showgirl sarda parlando con Antonella Fiordelisi. Le due vippone si sono ritrovate a parlare di nomination e di previsioni su chi uscirà questa settimana dalla famigerata porta rossa di Cinecittà. Le previsioni della Prati non sono però condivise né da Antonella Fiordelisi né da Giaele De Donà visto che reputano Pamela uno dei concorrenti più forti e di cui il pubblico è più affezionato.

Nikita Pelizon l'attacco a Pamela Prati "diva dei temi che furono"/ La showgirl delusa

La showgirl è di tutto altro parere e risponde a tono a Giaele: “hai dei toni troppo alti, stavo parlando con Antonella” accusando la modella di essere troppo impertinente e di voler sempre invadere i discorsi altrui con maniere poco eleganti. Antonella Fiordelisi dissente il pensiero di Pamela: “i più deboli sono Giaele e Amaurys, non tu”.

Eliana Michelazzo:"Pronta ad affrontare Pamela Prati"/ "Credo mi odi ma vittima quanto lei" presto al gf vip?

Pamela Prati in nomination rischia grosso ma Amaurys Perez…

La nomination di Pamela Prati al Grande Fratello Vip 2022 ha scatenato dei malumori nella casa. Se la showgirl sarda è convinta di essere eliminata dal pubblico, di tutt’altro parere è Antonella Fiordelisi. In nominatiorn con la Prati ci sono Giaele De Donà, Amaurys Perez e George Ciupilan. Un televoto a 4 che vede proprio la Prati la meno favorita a restare nella casa considerando che Giaele ha superato tutte le precedenti nomination. “Ti sei sempre salvata” le ricorda proprio Pamela, ma la modella ribatte “rosicherei se dovessi perdere con Amaurys”.

Pamela Prati non perdona Patrizia Rossetti: "Voglio vedere il suo di cul*"/ Appello al GF: "Datele un body"

Cosa succederà? Sarà davvero la Pamela nazionale a lasciare la casa del GF VIP? Intanto fuori dalla casa Eliana Michelazzo dalle pagine del settimanale Chi è tornata a parlare del caso di Mark Caltagirone dichiarando: “siamo vittime di un gioco al massacro che non siamo riuscite a fermare in tempo. Dobbiamo ammetterlo: siamo state bugiarde e dovevamo fermarci. Ma non eravamo lucide. Ci vogliono anni e anni di cure per capire, con l’aiuto di uno psicologo, dove volevamo arrivare”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA