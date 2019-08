PAMELA PRATI FRECCIATA ALLA D’URSO?/ ‘Basta programmi che hanno vivacchiato su di me’

Pamela Prati dopo il caso di Mark Caltagirone sta cercando di riprendere in mano la sua vita. La showgirl, ex stella del Bagaglino, sembra sulla buona strada se consideriamo le foto e le Instagram Stories pubblicate sul suo seguitissimo profilo Instagram. In questi giorni il nome della showgirl è tornato in auge per via di un articolo pubblicato da Maurizio Costanzo su LiberoQuotidiano in cui ha espressamente consigliato alla Prati di tornare a fare il suo mestiere di soubrette “lasciando perdere i programmi televisivi che a lungo hanno vivacchiato sulla sua storia vera o presunta”. Parole che hanno incoraggiato la Prati, che negli ultimi mesi è stata, volente o nolente, presenza fissa in tantissimi programmi televisivi e di informazione.

Pamela Prati contro Barbara D’Urso?

Dopo le parole di Maurizio Costanzo, Pamela Prati ha colto la balla al balzo per lanciare un post sui social che suona come una sorta di velata frecciatina alla conduttrice Barbara D’Urso. Come dimenticare la polemica scoppiata durante le ultime due puntate di Live – Non è la D’Urso con Carmelita che ha smascherato in diretta la Prati parlando di aver ricevuto delle richieste enormi di cachet in cambio di un’intervista poi mai realizzata. Sta di fatto che, a distanza di alcuni mesi, Pamela si sta riprendendo la sua rivincita potendo contare sull’affetto incondizionato del pubblico italiano. Così su Instagram la Prati ha scritto: “Stimo poche persone e crescendo il numero è sempre minore. Uno di questi è Maurizio Costanzo, una persona autentica e i cui consigli sono esattamente i miei propositi”.

Pamela Prati: “sono una soubrette e tornerò a fare quello”

La showgirl ha poi ricordato il suo vero lavoro e il desiderio di tornare a farlo al più presto: “sono una soubrette e tornerò a fare quello, non dando modo a programmi che hanno VIVACCHIATO (termine più preciso non poteva esserci) su una storia per me dolorosa di continuare a vivere di luce riflessa perché privi di argomenti validi”. Inutile nascondersi, le parole della Prati sono un chiaro riferimento a tutti quei programmi che hanno utilizzato la sua storia con Mark Caltagirone per macinare ascolti su ascolti. Ma non finisce qui, visto che la ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip ha anche detto: “Il dolore non va strumentalizzato e solo grandi uomini sono capaci di gesti di intelligenza, quali anche il silenzio, quali le parole giuste al momento opportuno. Grazie Maurizio”.



