Pamela Prati frena sull’amore con Marco Bellavia/ “L’importante è esserci ma…”

Pamela Prati e la confessione su Marco Bellavia: “Non mi ha mai lasciato sola e…”

Pamela Prati ha voluto accanto a sé Marco Bellavia per la sua festa di compleanno. Proprio in occasione di una puntata del Grande Fratello Vip Party, Marco Bellavia aveva raccontato di aver rivisto Pamela proprio in occasione del suo compleanno. Intervistata dal Settimanale Chi, Pamela Prati si è lasciata andare ad alcune intime confessioni sul suo rapporto con Marco Bellavia. La showgirl ha spiegato che una volta uscita dalla casa non c’è stato modo di frequentarsi con Marco a causa del covid. Anche in quel momento però Marco le è stato accanto senza farle mai mancare il supporto: “E’ un uomo perbene, garbato, elegante. Mi piacerebbe conoscerlo, frequentarlo appieno. Nella casa abbiamo avuto poco tempo e una volta uscita ho avuto la sfortuna di contrarre il Covid. Eppure, anche lì, non mi ha mai lasciata sola: messaggi, fiori, telefonate…”.

Marco Bellavia è rimasto stregato dalla personalità di Pamela Prati che ammette: “Vedendomi da fuori è riuscito a farsi un’idea anche perché una cosa è certa: io lì dentro non ho mai bluffato”, ha spiegato. Sui social sono nati molti gruppi intitolati ai #BelPrati. La showgirl ne è felice: “Hanno percepito le nostre emozioni e colto l’autenticità del nostro rapporto”, ha rivelato.

Tra Pamela Prati e Marco Bellavia potrebbe nascere una bella storia d’amore. La showgirl non lo esclude e nell’intervista al Settimanale Chi spiega: “Ci accomuna un passato fatto di cose semplici ma anche di gioie e dolori. Siamo molto più simili di quanto avremmo mai immaginato. Abbiamo l’età giusta per fare le migliori valutazioni”. Pamela Prati non si sbilancia però e ammette: “Una storia d’amore? Un’amicizia speciale? Vedremo. L’importante è esserci sempre l’uno per l’altra. Io mi auguro possa nascere qualcosa di speciale ma magari nascerà in un altro modo. Chi può dirlo?”.

Per il suo compleanno, Pamela Prati ha ricevuto da Marco Bellavia una spilla a forma di farfalla e dei fiori. Pamela Prati potrebbe aver trovato davvero l’amore nella casa del Grande Fratello Vip. Il merito in questo caso è di Alfonso Signorini che ancora una volta ha fatto da Cupido. Pamela Prati per ringraziarlo del favore gli ha fatto recapitare una scatola di cioccolatini: “Non lo ringrazierò mai abbastanza per avermi convinto a partecipare. Grazie a lui ho fatto finalmente vedere chi sono”. Ora Pamela si gode il successo in attesa di tornare in televisione, magari con un suo show: “Il pubblico lo richiede a gran voce”.











