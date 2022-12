Pamela Prati, fuori dal GF Vip nessuna ospitata?/ “Nessuno la vuole intervistare”

Pamela Prati e il gossip terribile che circola sul web: ecco cosa è successo

Pamela Prati ha 40 anni di carriera alle spalle come showgirl, ed è da poco ritornata a sedere in studio al Grande Fratello Vip 2022. Nel bene o nel male, la ex gieffina ha affrontato il caso Mark Caltagirone spiegando la sua verità ed è comunque una professionista nel mondo televisivo.

In queste ore, però, circola un’indiscrezione molto negativa su Pamela Prati riportata da Pipol Gossip: “No Mark, no Prati. Difficilmente rivedremo in tv Pamela Prati. L’ex gieffina nelle ospitate che aveva prima di dare ok, ha chiesto che non venisse fatta alcuna domanda sul caso ‘Mark Caltagirone’ e il suo avvocato doveva esser presente in studio con lei. Interviste saltate una via l’altra“. Dunque, sembra che fra le clausole per le ospitate la showgirl abbia vietato di parlare del caso di Caltagirone e si sarebbe preclusa moltissime interviste.

Ospitate o meno, Pamela Prati sta vivendo un momento sentimentalmente appagante con Marco Bellavia. In un’intervista a Chi, sul conduttore dichiara: “E’ un uomo perbene, garbato, elegante. Mi piacerebbe conoscerlo, frequentarlo appieno. Nella casa abbiamo avuto poco tempo e una volta uscita ho avuto la sfortuna di contrarre il Covid. Eppure, anche lì, non mi ha mai lasciata sola: messaggi, fiori, telefonate…”

Pamela Prati, però, sembra aver frenato le aspettative su una storia con Bellavia: “Ci accomuna un passato fatto di cose semplici ma anche di gioie e dolori. Siamo molto più simili di quanto avremmo mai immaginato. Abbiamo l’età giusta per fare le migliori valutazioni.” E ancora: “Una storia d’amore? Un’amicizia speciale? Vedremo. L’importante è esserci sempre l’uno per l’altra. Io mi auguro possa nascere qualcosa di speciale ma magari nascerà in un altro modo. Chi può dirlo?”

