Pamela Prati fuori dal Grande Fratello Vip 7?/ Spunta l’indiscrezione che…

Pamela Prati è uno dei primi nomi accostati al Grande Fratello Vip 7. La showgirl, dopo l’esperienza vissuta durante la prima edizione che si è conclusa con l’espulsione, non ha mai nascosto la voglia di tornare nella casa di cinecittà. Desiderio che Alfonso Signorini sembrava voler accontentare. Secondo i rumors, infatti, Pamela Prati dovrebbe essere ufficialmente una concorrenza, ma nelle scorse ore, è spuntata un’indiscrezione che potrebbe far saltare l’ingresso della showgirl nella casa più famosa d’Italia.

A riportare l’indiscrezione secondo cui la Prati potrebbe perdere l’opportunità di entrare nuovamente nella casa del Grande Fratello Vip 7 è la pagina Instagram “The pipol gossip” che parla di alcune problematiche non risolte con Mediaset che potrebbero rappresentare un ostacolo alla sua partecipazione al reality.

Pamela Prati: ecco perchè potrebbe saltare la partecipazione al Grande Fratello Vip 7

Il portale Pipol Gossip scrive che “in queste ore pare che il contratto e il contenzioso che la Prati aveva con Mediaset non si stato risolto e Pamela rischia (in questo momento) di non essere confermata come concorrente. La situazione è in evoluzione. Ma al momento la situazione che vedrebbe la Prati nella Casa sarebbe compromessa”. Pamela Prati, dunque, rischia di perdere la possibilità di entrare nuovamente nella casa di Cinecittà?

La settima edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe partire il 12 settembre su canale 5. Quello della Prati sembrava essere uno dei primi nomi trapelati e confermati. Per scoprire, dunque, se sarà effettivamente così, non resta che aspettare l’ufficialità del cast.

