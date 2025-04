Lorenza Mario a La Volta Buona: “Vittoria a Ne vedremo delle belle contro Pamela Prati favorita? Era sempre prima…”

La puntata odierna de La Volta Buona è stata ampiamente dedicato al ruolo iconico delle showgirl nel mondo della tv; impossibile non arrivare ad un programma da poco concluso che ha avuto al centro proprio le donne iconiche del piccolo schermo che per anni hanno dominato e ancora dominano la scena, ‘Ne vedremo delle belle’. Ospite anche Lorenza Mario, reduce dalla vittoria nel programma condotto da Carlo Conti. Dopo aver parlato della vittoria quasi insperata, accennando anche al ‘follower-comprati gate’, l’attenzione è subito passata ad un clamoroso retroscena con protagonista Pamela Prati.

Dopo la proclamazione, Domenico Marocchi – inviato de La Volta Buona – ha tentato di catturare le emozioni a caldo di Pamela Prati ma senza successo. La showgirl è infatti letteralmente fuggita sfuggendo ai microfoni del salotto di Rai Uno e in generale glissando sulla euforia del finale con Lorenza Mario vittoriosa. “Pamela Prati favorita? E’ partita con il botto, era sempre prima in classifica nelle prime puntate. Ci tenevo molto a vincere, sono felice; però non era assolutamente scontato”, queste le parole di Lorenza Mario prima di addentrarsi nel clamoroso retroscena con protagonista Pamela Prati, “Le sfide erano diverse, poi non sapevo quanto potesse contare il voto dei social”.

Scoppia il ‘caso’ Pamela Prati a La Volta Buona: “Ecco perchè è ‘scappata’ dopo la vittoria di Lorenza Mario…”

Arriviamo così alla fuga di Pamela Prati a ‘Ne vedremo delle belle’ dopo la vittoria di Lorenza Mario. Laura Freddi, proprio appena dopo quel gesto, ha spiegato: “E’ rimasta male di qualcosa…”. Nello studio de La Volta Buona ha invece aggiunto: “Lei non voleva proprio stare davanti nel momento della premiazione, io le ho preso la mano ma nulla, lei voleva nascondersi proprio”. Insomma, non è chiaro per quale ragione ci sia stata questa reazione di Pamela Prati, resta però una certezza secondo Caterina Balivo: “Possiamo dire che si tratta di una vera e propria fuga da prima donna…”. Adriana Volpe ha invece spiegato come il gesto dell’amica e collega fosse frutto di uno scarico di tensione e dell’emotività della Prati: “Non dovete leggerci nulla di negativo…”.