Retroscena del settimanale Chi sulla partecipazione di Pamela Prati al programma Storie di donne al bivio.

Pamela Prati non avrebbe gradito un camerino che le sarebbe stato assegnato per la partecipazione ad un programma Rai e solo l’intervento del suo agente avrebbe sistemato le cose evitando che la situazione degenerasse. A rivelare il retroscena è Giuseppe Candela che, nella rubrica che cura sul settimanale Chi dal titolo “C’è chi dice…” svela cosa sarebbe accaduto recentemente dietro le quinte di una trasmissione della tv di Viale Mazzini.

Nel numero in edicola da mercoledì 26 novembre 2026, così, il giornalista racconta delle lamentale avanzate dalla Prati che avrebbe preferito un camerino diverso da quello che le sarebbe stato assegnato. Lamentele che avrebbero rischiato di far saltare l’ospitata.

Pamela Prati e il retroscena su Storie di donne al bivio

Il retroscena svelato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi riguarderebbe la partecipazione di Pamela Prati al programma di Raidue “Storie di donne al bivio”. “La showgirl, dopo essere arrivata negli studi di via Teulada, avrebbe fatto le bizze per il camerino, scelto dalla produzione, tanto da decidere di abbandonare la sede Rai”, scrive Giuseppe Candela su Chi.

“Solo l’intervento del suo agente ha riportato la calma e Pamela di nuovo in studio per la registrazione”, conclude il giornalista. Da parte di Pamela Prati, nessun commento sul retroscena svelato da Giuseppe Candela che, ogni settimana, sulla rubrica del settimanale Chi, svela retroscena e dettagli inediti sulle notizie di gossip e televisive.